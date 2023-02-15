«وغا» تظفر بكأس اليذاع في «ختامي المرموم للهجن»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تواصلت فعاليات مهرجان المرموم التراثي للهجن «ختامي المرموم 2023» لليوم الرابع على التوالي، حيث أقيمت صباح ومساء أمس تحديات سن اليذاع لهجن أبناء القبائل، من بينها تحديات الرموز في الأشواط الستة الأولى للفترة المسائية على كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، بمشاركة 1527 مطية في الصباح والمساء.

ونجح شعار محمد علي محمد حماد الشامسي في انتزاع كأس اليذاع المفتوح وذلك عن طريق «وغا» التي قطعت المسافة في 8:48:5 دقائق، ونجح شعار صعب المضمرين في انتزاع ثلاثة رموز متتالية، حيث قدم «والم» لمحمد سلطان مطر مرخان الكتبي على قمة الجعادين حاصداً بندقية اليذاع المفتوح بتوقيت 8:50:4 دقائق، وكسبت «الصايلة» لمحمد سلطان مطر مرخان الكتبي كأس اليذاع البكار المحليات، وذلك بعد أن تألقت في ثالث الأشواط وحسمت المعركة بزمن قدره 8:55:1 دقائق، وأهدى «ضاري» شعار صعب المضمرين لمحمد سلطان مطر مرخان الكتبي الرمز الثالث توالياً، بعد فوزه ببندقية اليذاع الجعدان المحليات في 8:54:6 دقائق، وذهب كأس اليذاع البكار للإنتاج إلى أحد الشعارات القادمة من قطر، حيث فازت به «البويضا» لمحمد ناصر محمد ناصر الشنجل مسجلة 8:48:9 دقائق، واستطاع «عديم» أن يهدي مالكه محمد بطي محمد الغفلي بندقية اليذاع الجعدان للإنتاج بعد أن أبدع في آخر تحديات الرموز ووصل إلى خط النهاية في 8:51:5 دقائق.

وكرم علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وعبدالله أحمد فرج مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، الفائزين بالرموز عقب نهاية الشوط الثامن.

ناموس اليذاع

بدأت فعاليات اليوم الرابع في الفترة الصباحية من خلال تحديات سن اليذاع لهجن أبناء القبائل من 18 شوطاً لمسافة 6 كيلومترات، وخصصت الأشواط الثمانية الأولى لهجن الإنتاج، تألق شعار محمد سلطان مطر مرخان الكتبي من خلال الشوط الرئيسي لليذاع البكار المحليات للإنتاج بعد تقديمه لـ«شواهين» على قمة الشوط بزمن 9:08:9 دقائق، وأهدت «حدث» شعار صعب المضمرين لمحمد سلطان مرخان ثاني النواميس من خلال فوزها بصدارة اليذاع البكار المهجنات للإنتاج بتوقيت 9:02:1 دقائق، وظهر شعار عيسى خلفان بالشاوي الغفلي في ثالث الأشواط لليذاع الجعدان المحليات للإنتاج بحصول «المسك» على المركز الأول بعد أن سجل زمناً قدره 9:09:8 دقائق، ونجح «عباب» في إهداء سعيد منانه غدير اجتبي قمة اليذاع الجعدان المهجنات للإنتاج وذلك بحسمه الصدارة في 9:04:9 دقائق، وسجلت «أسطورة» لمطر راشد علي مفتاح الشامسي توقيتاً بلغ 8:58:8 دقائق في الشوط الرابع عشر لليذاع البكار المهجنات كان هو التوقيت الأفضل في جميع الأشواط.

الظهور الأول

تسجل هجن أصحاب السمو الشيوخ ظهورها الأول من خلال تحديات سن اللقايا التي ستقام صباح ومساء اليوم، وتشهد الفترة الصباحية 18 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات، وخصصت الأشواط الأربعة الأخيرة منها لهجن الإنتاج لمؤسسات أصحاب السمو الشيوخ، وبالمقابل تتجه الأنظار للفترة المسائية وتشهد 14 شوطاً، وتخصص الأشواط الأربعة الأولى لرموز سن اللقايا على كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وتتوزع الرموز بواقع كأسين للقايا البكار المفتوح والمحليات، بالإضافة إلى بندقيتي اللقايا الجعدان المفتوح والمحليات.

تألق

استضافت منصة ميدان المرموم للهجن مساء أول من أمس فعاليات اليوم الثاني لمزاد المرموم العاشر «ب» للإنتاج الشخصي بتنظيم وإشراف نادي دبي لسباقات الهجن، وعرضت 66 مطية تنحدر من سلالات راقية في عالم سباقات الهجن، ليرتفع العدد خلال يومين إلى 134 مطية من العدد الكلي 270 مطية.

ونجح محمد راشد بن مرخان في الحصول على ملكية البكرة بنت «قماري ولد عرايف-العاصفة» والأم «حشيمة» وذلك مقابل 170 ألف درهم، وعاد محمد راشد مرخان للظهور مجدداً من خلال مزايدته وحصوله على ملكية القعود ابن «الوسمي - بعير الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان» والأم «مشهورة» بعد أن وصلت المزايدة إلى مائة ألف درهم، وتمكن فهد حصين النعيمي من الفوز بملكية القعود المنحدر من سلالة الأب «عشاق – العاصفة» والأم «الشاهينية» بعد أن دفع مبلغاً وقدره مائة ألف درهم.

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