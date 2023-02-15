رياضيو الدراجات يستعدون لتحدي سبينس دبي 92

المصدر: (دبي - البيان)

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تزامناً مع اقتراب موعد تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية الذي تقام فعالياته خلال عطلة هذا الأسبوع بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، يواصل رياضيو الدراجات الهوائية في دولة الإمارات استعداداتهم لهذا السباق التأهيلي للنهائيات العالمية لسلسلة جران فوندو 2023، حيث يخوضون المنافسات على المسار البالغ طوله 95.4 كيلومتراً أثناء عبورهم بالقرب من أهم المعالم وأشهرها في دبي، مثل مدينة إكسبو دبي والقرية العالمية وغيرها.

وتتضمن فعاليات الحدث المميز لهذا العام عودة قرية الفعاليات Eat Well Live Well في استاد دبي الدولي، حيث تقام العديد من الأنشطة الترفيهية، وتقدم قرية الفعاليات أنشطة ممتعة ومتنوعة لضيوفها من المشجعين والمتسابقين على حد سواء، وتعد وجهة مثالية لتمضية وقت ممتع.

وتقام فعاليات تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وسبينس وإذاعة دبي 92، وتنضم علامة هيلمان إلى الحدث في هذا العام باعتبارها الشريك اللوجستي الرسمي، كما تنضم الشركة العربية للسيارات، والوكيل الحصري والمعتمد لعلامة نيسان في دبي والإمارات الشمالية لعلامة نيسان، باعتبارها شريك السيارات الرسمي للسباق. أغسطس.

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