20 ألف مشارك في «كبادي العمالية» الرابعة

المصدر: (دبي-البيان)

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شهدت بطولة الكبادي التي نظمها مجلس دبي الرياضي واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، إثارة وندية في مختلف منافسات النسخة الرابعة من «الدورة الرياضية العمالية» الأكبر من نوعها التي يشارك فيها أكثر من 20 ألف عامل من مختلف الشركات في دبي، وتقام تحت شعار «إسعادهم هدفنا» على مختلف الملاعب في دبي وتستمر حتى 31 مارس المقبل وتتضمن 11 لعبة رياضية: كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، الريشة الطائرة، مصارعة الذراعين، اليوغا، شد الحبل، الكريكت، سباق الطريق، السباحة، والكبادي.

وشهدت بطولة الكبادي التي أقيمت بالمدرسة الهندية النموذجية الجديدة في القرهود، مشاركة أكثر من 500 لاعب من 30 شركة مختلفة. توج عبدالله الشكري الأمين العام للجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي وممثل مجلس دبي الرياضي الفائزين بالمراكز الأولى، حيث فاز فريق «نيو ستار مانجلور» بالمركز الأول، وفاز اللاعب رشيق من نيو ستار بلقب أفضل مهاجم، فاز اللاعب فيشواراج من نيو ستار بلقب أفضل متسابق، وفاز اللاعب شيهاس من فريق أوتو بوناني بلقب متجول، وفاز اللاعب أدارش من فريق أوتو بوناني بلقب أفضل لاعب، وفاز اللاعب آمي كوباتي من فريق كينغ ستار بلقب أفضل لاعب ناشئ.

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