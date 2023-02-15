عمر عبدالله راشد بطل محترفي الدراجات المائية

المصدر: (دبي - البيان)

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حقق بطل الإمارات عمر عبدالله راشد نجم فريق «إكستريم بايك اند جيت سكي» إنجازاً رياضياً كبيراً بتربعه على قمة الترتيب العام لمنافسات المحترفين في فئة واقف الدراجات المائية (جي بي 1) متفوقاً وبجدارة على جميع منافسيه في بطولة الإمارات الدولية 2023 والتي اختتمت الأحد في العاصمة أبوظبي بعد مشوار طويل شهد 5 جولات متتالية.

وأهدى عمر لقباً جديداً للإمارات ولمؤسسة «إكستريم بايك اند جت سكي» مستهلاً العام ببداية أكثر من رائعة متطلعاً للمزيد من النجاحات والإنجازات الكبيرة، حيث سيتفرغ وبعد أيام قليلة لبدء المشوار الخارجي، والذي يتضمن العديد من المشاركات العالمية والدولية منها بطولة جائزة قطر الكبرى قطر الدولية للدراجات المائية مارس المقبل في الدوحة وبطولة العالم للدراجات المائية «التاج الرباعي» في بولندا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وتايلاند.

وجمع بطلنا عمر عبدالله راشد في الجولات الخمس التي جرت بتنظيم أندية أبوظبي ودبي والشارقة البحرية تحت مظلة الاتحاد الدولي «يو آي أم» وإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، حيث بدأت منذ يناير الماضي واختتمت بنجاح الأحد الماضي في العاصمة أبوظبي، وجمع 233 نقطة منذ الجولة الثالثة منهياً ثلاث جولات في المركز الأول ليضمن التتويج في الجولة الخامسة الختامية.

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