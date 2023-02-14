الرزوقي يفوز بجائزة الثقافة الرياضية العربية

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

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فاز اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، بجائزة الثقافة الرياضية العربية لعام 2022، والتي يمنحها الاتحاد العربي للثقافة العربية الرياضية.

ويأتي فوز الرزوقي بالجائزة، تقديراً لدوره المشهود في عالم الكاراتيه، وتأثيره الإيجابي في مسار اللعبة، خصوصاً ما يتعلق في السماح للاعبات العربيات والمسلمات بارتداء الحجاب في المنافسات الرياضية الدولية، وإسهاماته في مشاركة الكوادر العربية في لجان الاتحادات الدولية.

وأقام الاتحاد العربي للثقافة الرياضية العربية، بالتعاون مع الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية، حفل تتويج الفائزين في العاصمة الأردنية عمان بحضور أشرف محمود، رئيس الاتحاد، والفنان المصري سامح الصريطي، الأمين العام لمجلس أمناء الجائزة، واللواء أحمد ناصر، رئيس الاتحادات الرياضية العربية، بمشاركة كوكبة من قيادات ورواد الحركة الرياضية والشبابية والأولمبية في الوطن العربي.

وتمنح الجائزة لشخصيات قدمت عطاءات رياضية متفردة من خلال تقديم العديد من المشاريع الإنسانية لنشر القيم النبيلة، مستعينة بالثقافة والرياضة باعتبارهما الأكثر تأثيراً في المجتمعات البشرية. وتولي الجائزة، الرياضة والفن اهتماماً كبيراً لكسب التأييد واستخدام الحوار في توفير مساحات لإشراك الأجيال الناشئة في صناعة الغد الأفضل ونبذ العنف والنزاعات.

وأشاد الرزوقي، بالجائزة، مقدماً شكره إلى المعنيين في الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، مشيراً إلى عطاء وتضحيات الرموز والشخصيات الرياضية التي حظيت بالتكريم للعام 2022، والدور الكبير لتلك الشخصيات لخدمة الرياضة العربية وإسهاماتهم الكبيرة التي أدت إلى تحقيق الإنجازات المرجوة.

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