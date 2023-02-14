«الحبتور ايفزا» وبنجاش في افتتاح عرس البولو «الذهبي»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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يقص فريق الحبتور بقيادة النجم محمد الحبتور ايفزا وفريق بنجاش دودين بقيادة حيدر بنجاش عصر الأربعاء شريط بطولة كأس دبي الذهبية، والتي تستمر لغاية الرابع من شهر مارس المقبل ويحتضنها ملاعب ومنتجع الحبتور للبولو.

في انطلاق منافسات كأس دبي الذهبية للبولو والتي تعود للواجهة اليوم من جديد بنسخة 2023 والتي تستمر حتى الرابع من شهر مارس المقبل، وبمشاركة 8 فرق هي: الإمارات وغنتوت والحبتور ايفزا و«بنجاش دودسون وهوريل» وذئاب دبي كافو و«مهرة ومجموعة اياكس للاستثمار» وايه ام والضيف الجديد «كلينوفا نوا كابيتال».

ومن المقرر أن يقص شريط الافتتاح فريقا الحبتور ايفزا بقيادة محمد الحبتور (0) ومعه ماثيو بيري (5) خوان جوريتشي (7)وباوتيستا بايوغار (8) وبنجاش دودسون وهوريل بقيادة حيدر بنجاش (0) ومعه وفيديريكو فون بوتوبسكي (5) واجناسيو نيغري (7) وتوماس إف لورينتي جونيور (8) ويعقب مباراة الافتتاح المباراة الثانية وتجمع بين فريق ايه ام بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم (0) ومعها بنيامين أوركويزا (6) وسيزار كريسبو (4) وإيسيدرو سترادا (6) وفريق«مهرة ومجموعة اياكس للاستثمار» بقيادة طارق الحبتور (0) ومعه جاسينتو أمادوري (6) وتوماس البردي (6) وفيليكس ايسين (6).

النسخة 14

وتعد النسخة الحالية هي الرابعة عشرة التي يحتضنها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية والتي تقام ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية والتي تحظى باهتمام محلي وإقليمي واسعين وأسهمت خلال السنوات الماضية في نشر وتطوير اللعبة والارتقاء بها على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث تعد في المرتبة الثانية بعد بطولتي بريطانيا وأمريكا من حيث التصنيف الفني للاعبين «الهانديكاب» 20 جول.

شكر وترحيب

من جانبه، أعرب محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو عن سعادته البالغة بانطلاقة النسخة الرابعة عشرة مهنئاً محبي وعشاق اللعبة. ووجه الحبتور الشكر والتهنئة إلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان بمناسبة انطلاقة الكأس الذهبية وحرصهما على دعمها والمشاركة سنوياً في منافساتها، كما وجه الشكر إلى الفرق المشاركة، معرباً عن أطيب أمنياته للفرق المشاركة بالتوفيق في تقديم مستوى جيد يعكس اهتمامهم باللعبة بشكل عام والبطولة على وجه الخصوص.

وفي ختام تصريحاته، رحب الحبتور بضيف البطولة الجديد «كلينوفا نوا كابيتال»، وكذلك عودة فريق مهرة معرباً عن أمله في أن يعود فريق أبوظبي إلى المشاركة والمنافسة في العام المقبل.

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