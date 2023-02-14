«سايتك» لبناء الأجسام الطبيعية 18 فبراير بدبي

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة سايتك الدولية لبناء الأجسام الطبيعية والتي تقام بإشراف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية في مسرح مول الإمارات في دبي 18 الشهر الجاري عن الوصول للجهوزية الكاملة تمهيداً لانطلاق المنافسات، وكشف هشام أحمد البيوك رئيس اللجنة المنظمة، عن أن البطولة ستشهد مشاركة نحو 100 لاعب في فئتي الشباب والرجال وماسترز ومن مختلف الدول والجنسيات سيتنافسون في 25 مسابقة تقام في البطولة في الفيزيك والكلاسيك فيزيك والكلاسيك بناء أجسام، منوهاً إلى أن ميزان اللاعبين سيقام في مقر اتحاد اللعبة 17 الشهر الحالي، مقدماً شكره وتقديره لاتحاد بناء الأجسام للدعم الفني للبطولة.

كما أكد رئيس اللجنة المنظمة، أنها أحد العوامل المهمة لنجاحها المرتقب، موضحاً أن هذه البطولة تعد فكراً متميزاً وجديداً في رياضة بناء الأجسام لكونها تخلق جيلاً واعياً لأهمية ممارسة الرياضة بشكل طبيعي وتحقيق النتائج من دون الاستعانة بالمؤثرات الخارجية. ودعا رئيس اللجنة المنظمة للمزيد من مشاركة اللاعبين وبما يسهم بنقلة نوعية مضافة لنجاح رياضة بناء الأجسام الإماراتية.

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