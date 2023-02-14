دراجات الشارقة تحسم لقب الدوري 2022- 2023

المصدر: وام

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حسم دراجو نادي الشارقة الرياضي لقب دوري الناشئين للدراجات الهوائية لموسم 2022 - 2023 وذلك بعدما نجح الفريق في الحصول على المركز الأول في الفردي والفرقي للجولة السابعة من الدوري في السباق الذي جرى بكورنيش أم القيوين بمشاركة 78 لاعباً يمثلون 15 نادياً من أندية الدولة.

ويتصدر نادي الشارقة بطولة الدوري بسيطرة تامة بعد إنفراده بالمركز الأول في جميع الجولات السبع في الفردي والفرقي وتنتظره جولتين على ختام الدوري ويبتعد بـ 20 نقطة عن أقرب منافسيه.

وفرض دراج نادي الشارقة المتألق علي أحمد الحمادي نفسه بطلاً على سباقات فئة الناشئين (فردي) للموسم الثاني على التوالي بعدما كان حقق لقب الدوري موسم 2021 – 2022 لينجح هذا الموسم في التتويج بالمركز الأول في 6 مناسبات بينما حصل زميله عبيد الشوق على المركز الأول في مناسبة واحدة.

ويقدم فريق الدراجات بنادي الشارقة هذا الموسم أداء مذهلاً بعد فرض نفسه بقوة بتواجد 4 من لاعبيه ضمن العشرة الأوائل ولم يخرج من أي سباق من دون تواجد لاعبيه في مقدمة المنافسة على الرغم من تعرض لاعبين للإصابة.

ويتميز فريق نادي الشارقة للدراجات الهوائية بالمواهب الشابة المواطنة وهو ما يدل على الجودة والموهبة الكبيرة التي يتحلى بها الأبناء، ويبرهن أن العمل على هؤلاء الموهوبين سيقود لتحقيق نتائج طيبة في المستقبل القريب.

ويستعد الفريق للمنافسة على البطولة الأهم " بطولة الدولة " التي تستضيفها جزيرة الحديريات بالعاصمة أبوظبي والتي يعمل أبطال النادي للمحافظة على تكرار إنجاز الموسم الماضي والتتويج باللقب والحصول على قميص الدولة.

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