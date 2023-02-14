نهيان بن مبارك يتوج بنشيتش بلقب «مبادلة للتنس»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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توج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، السويسرية بيليندا بنشيتش المصنفة التاسعة عالمياً، بلقب النسخة الأولى من بطولة «مبادلة أبوظبي» المفتوحة لتنس السيدات، ضمن بطولات رابطة اللاعبات المحترفات تصنيف 500 نقطة، وفازت بنشيتش في النهائي على المصنفة 19 عالمياً الروسية سامسونوفا بمجموعتين مقابل مجموعة ، لتحصل على جائزة قيمتها 120 ألف دولار و470 نقطة، وأصبحت بنشيتش في المركز التاسع في التصنيف العالمي الجديد، محققة الفوز الثامن في مسيرتها الاحترافية، والبطولة الثانية لها في العام الحالي بعد فوزها ببطولة أديلايد الدولية للتنس.

وتوجت البرازيلية لويزا ستيفاني والصينية شواي بلقب منافسات الزوجي بعد الفوزعلى اليابانية شوكو والتايوانية تشان.

حضر مراسم التتويج سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، وحميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة، وعارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي. وعبرت بنشيتش عن سعادتها بالفوز وقالت: كانت المباراة النهائية صعبة.

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