17 دولة في «آسيوية الريشة الطائرة» بدبي

المصدر: دبي - وام

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تنطلق اليوم في مركز دبي للمعارض بإكسبو، منافسات البطولة الآسيوية للريشة الطائرة، وتستمر حتى 19 الجاري، وأكملت اللجنة المنظمة للبطولة جاهزيتها للحدث، الذي يقام للمرة الأولى في الإمارات، بمشاركة 17 دولة،

وشهدت قرعة البطولة، توزيع المنتخبات إلى 4 مجموعات، تضم الأولى منتخبات الصين، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة وأوزبكستان، والثانية ماليزيا والهند وكازاخستان والإمارات، فيما تضم الثالثة منتخبات إندونيسيا وتايلاند والبحرين وسوريا ولبنان، والرابعة اليابان وتايوان وهونغ كونغ وباكستان.

وتتضمن البطولة المنافسة في فئات الفردي للرجال، والفردي للسيدات، وزوجي الرجال، وزوجي السيدات، والزوجي المختلط، وتمنح البطولة الفرصة للتأهل لكل من أولمبياد باريس 2024، وبطولات العالم للعبة، وهي، كأس «سوديرمان»، وبطولتا «توماس، وأوبر».

وأكدت نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، اكتمال التجهيزات المتعلقة بانطلاقة البطولة، ورحبت بضيوف الإمارات المشاركين في الحدث، وقالت: إقامة البطولة للمرة الأولى في الإمارات، يؤكد المكانة التي تحظى بها الدولة في تنظيم أكبر وأهم الفعاليات الكبرى.

وأوضحت أن منتخب الإمارات، برغم حداثته، سيكون قادراً على الظهور بأفضل صورة، حيث شهدت الفترة الماضية، استعدادات قوية لخوض المنافسات، وقالت: البطولة ستمنح اللاعبين دافعاً للتميز والاحتكاك بالخبرات الآسيوية في اللعبة.

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