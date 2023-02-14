ماراثون دبي العالمي.. طفرة كبيرة في سباق النخبة

المصدر: دبي - البيان

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شهدت النسخة 22 من ماراثون دبي العالمي مشاركة 16975 متسابقاً، في فئات السباق الثلاث، مع طفرة كبيرة في الماراثون الرئيس «سباق النخبة» وبمشاركة 3965 متسابقاً مقارنة بـ3000 متسابق في النسخة السابقة.

وجاءت الزيادة في السباق الذي بلغت مسافته 42.195 كلم بسبب احتساب كثير من العدائين الماراثون محطة مهمة قبل المشاركة في السباقات العالمية في الفترة المقبلة علاوة على قيمة الجوائز المالية للفائزين.

وحظي ماراثون دبي العالمي بدعم كبير من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وحرص سموه على توفير كافة الإمكانات لإنجاحه، كما دعمت الدوائر والمؤسسات الحكومية الحدث الذي يعد أحد أسرع وأقوى سباقات الماراثون العالمية، وأحد أبرز الأنشطة الرياضية السنوية في دبي.

وكان واضحاً استمرار الهيمنة الأثيوبية على منصة التتويج بفوز أبديسا تولا أديرا بلقب فئة الرجال فيما حسمت مواطنته، ديرا ديدا، لقب السيدات.

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