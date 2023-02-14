«دولية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» السبت

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق السبت المقبل بصالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو، بدون بدلة، بمنافسات الناشئين والشباب والأساتذة وتستكمل في اليوم التالي بنزالات فئة الهواة والمحترفين، وتعد البطولة الأولى في بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو للموسم الجديد،وينظمها اتحاد الجوجيتسو بالتعاون مع الرابطة بمشاركة مئات اللاعبين واللاعبات الذين ينتسبون إلى مختلف الأندية والأكاديميات داخل الدولة وخارجها من كافة الجنسيات.

إقبال كبير

وأشاد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالإقبال الكبير على المشاركة في البطولة القوية، مهنئاً كل محبي اللعبة وأسرة الجوجيتسو بالعودة إلى أجواء الحماس والتشويق وبطولات أبوظبي التي ينتظرها أبرز نجوم البساط من شتى أنحاء العالم، وقال: الإقبال اللافت على المشاركة مؤشر قوي على أننا أمام موسم استثنائي على الأصعدة كافة، لا سيما أن أجندة الموسم الجديد شهدت إضافة مجموعة جديدة من البطولات المرموقة التي تلبي تطلعات النخبة من المحترفين، وترسخ مكانة أبوظبي كموطن لأهم بطولات اللعبة، تعزز ريادة الدولة على خارطة اللعبة العالمية والوجهة الأولى للأبطال الساعين إلى المجد والارتقاء في سلم التصنيف العالمي.

وتابع: يواصل الاتحاد لعب دور محوري للارتقاء برياضة الجوجيتسو ومواصلة تطويرها على المستويات كافة، مستلهماً رؤيته من توجهات القيادة الرشيدة ودعمها المستمر، وكذلك من المتابعة الحثيثة والإشراف المباشر من عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو.

من جهته، أكد طارق البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو أن الرابطة تواصل جهودها في تنظيم أرفع بطولات الجوجيتسو في مختلف عواصم العالم، وشكّلت هذه البطولات نقطة انطلاق المحترفين نحو النجومية والعالمية، وتعتبر البطولة محطة مهمة لمنتسبي الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة وخارجها، حيث تمنح الفائزين بالمركز الأول 600 نقطة تصنيفية، تعتبر من الأهمية بمكان، ودفعة قوية للاعبين مع بداية الموسم.

جوائز

وقال البحري: سيتم تخصيص جوائز تصل إلى 30 ألف درهم للأندية والأكاديميات الفائزة بالمراكز الأولى في البطولة، وهو ما يعزز جودة البطولات التي تنظمها عاصمة الجوجيتسو العالمية، والتي أصبحت نموذجاً يحتذى به على المستويات التنظيمية والإبداعية والقدرة الكبيرة على الإبهار، وتأتي الجوائز في إطار مساعينا في الرابطة والاتحاد، للارتقاء بجودة الأداء وتعزيز التنافسية واستدامة التميز، وتحفيز وتشجيع اللاعبين على تقديم الأفضل على البساط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز