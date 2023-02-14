«جود» تظفر بكأس اللقايا المفتوح في «ختامي المرموم للهجن»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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شهدت تحفة ميادين الهجن العربية بالمرموم، مساء أمس، تحديات رموز اللقايا لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان المرموم التراثي للهجن «ختامي المرموم 2023».

وانتزعت «جود» لسعيد جابر كأس اللقايا البكار المفتوح، و«المفرق» لمانع الشامسي لبندقية اللقايا الجعدان المفتوح، و«سمحة» لمحمد المهيري كأس اللقايا البكار المحليات، وبندقية اللقايا الجعدان لـ«دسمان» ومالكه علي الكتبي، وكسب «سيوف» لسالم الكتبي كأس اللقايا البكار، وحصل «منذر» لمحمد المنهالي على بندقية اللقايا الجعدان.

وبدأ اليوم الثالث للمهرجان بتحديات اللقايا لهجن أبناء القبائل، وتصدر «الهبيبة» لسلطان الكتبي الشوط الرئيس للقايا البكار المحليات، وحصدت «إنذار» لسيف الدرعي ناموس اللقايا البكار المهجنات، وفاز «سليل» لمحمد الكتبي بثالث الأشواط للقايا الجعدان المحليات، و«حبيب» لخليفة الخيلي اللقايا الجعدان المهجنات بالشوط الرابع.

إلى ذلك، تختتم الصغار من هجن أبناء القبائل اليوم مشاركتها في المهرجان وذلك عبر تحديات سن اليذاع وكأس المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم.

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