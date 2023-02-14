«جزر دبي» تستضيف ثاني جولات «كايت سيرف» 18 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يومي 18 و19 فبراير الجاري، منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي المفتوحة للتزحلق على الماء بالمظلات «كايت سيرف» على ضفاف شواطئ «جزر دبي».

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف للموسم السادس على التوالي بإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث وبالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء.

ومن المنتظر أن تشهد الجولة الثانية السبت والأحد تنافساً ساخناً يجمع نخبة المتسابقين والمتسابقات من أبطال الدولة وأفراد الجاليات المقيمة على أرضها الطيبة في أربع فئات هي توين تيب والاستعراض الحر وهايدروفويل إضافة إلى (وينيغ فويل) الفئة المستحدثة والتي انضمت حديثاً للبطولة في نسخة 2023.

فعاليات مهمة

وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف تعد من الفعاليات المهمة في روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2022 ـ 2023 والأكثر جذباً لمحبي شغف المغامرات البحرية الرياضية بين أبناء الدولة وأيضاً الجاليات المقيمة والذين وجدوا في شواطئ دبي والدولة ككل متنفساً لممارسة هذه الهواية الجميلة.

بدوره، قال سامح الصغير المدير الفني للجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء، أن بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف وعلى مدار دوراتها الخمس الماضية والدورة السادسة هذا الموسم حققت الكثير من المكاسب في جذب قاعدة جديدة لهذه الرياضة.

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