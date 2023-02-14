منتخبنا يشارك في «عربية الجودو» بالدوحة

المصدر: (دبي ـ البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشارك منتخب الإمارات للجودو في فعاليات البطولة العربية الـ21 لمنتخبات الرجال التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 1 وحتى 5 مارس المقبل، واعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو قائمة منتخبنا المشارك في البطولة المقبلة التي تضم 5 لاعبين وهم: جورام ارام، وسعيد النقبي، خليفة الحوسني، حارب عبد الرحمن ومنصور عبد الرحمن حسب أوزانهم، وتمت مخاطبة أنديتهم بهذا الاختيار لتمثيل جودو الإمارات في تلك البطولة، بجانب مدرب منتخب الشباب الياباني اشيدو كوكي.

ويتضمن برنامج البطولة العربية عقب تأكيد مشاركات المنتخبات الأعضاء فور وصولها الدوحة والتسجيل للمشاركة في اجتماع أهلية اللاعبين المقرر عصر 2 مارس المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز