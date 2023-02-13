رماية شرطة رأس الخيمة بطل تحدّي السرعة «الصحون» الـ41

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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وجه اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، التهنئة إلى فريق شرطة رأس الخيمة، بمناسبة تتويجه بطلاً للمركز الأول في مسابقة تحدّي السرعة «الصحون» ضمن بطولة الشرطة السنوية للرماية 41، تحت تنظيم اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وذلك بحضور العميد عبدالله خميس الحديدي نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة، والعقيد عبدالله محمد الحيمر مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة، وعدد من ضباط الشرطة.

وكرّم القائد العام لشرطة رأس الخيمة، الفريق المشارك في البطولة، مشيداً بالنتائج المتميزة التي حققها فريق شرطة رأس الخيمة، المشارك ضمن منافسات مسابقة تحدّي السرعة «الصحون»، التي تميزت بالمهارات الحركية التكتيكية، وما أظهره المشاركون من مهارات متميزة وتعاون بناء يعزز التنافسية والعمل بروح الفريق، الأمر الذي يضمن تحقيق الاستعداد والجهوزية وفقاً للأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، مؤكداً حرص شرطة رأس الخيمة المستمر على تدريب وتأهيل العناصر الشرطية في مجالات «الرماية» المختلفة، وتوفير أوجه الدعم كافة اللازمة لرجال الشرطة، ليكونوا ذوي كفاءة تكتيكية وقدرات مهارية ميدانية بتكثيف تدريبهم وإلحاقهم بالبطولات والبرامج التي تصقل خبراتهم في «الرماية» باختلاف أنواعها.

ودعا اللواء علي بن علوان، فريق شرطة رأس الخيمة المتوّج بطلاً ببطولة الشرطة السنوية للرماية، إلى الاستمرار في حصد النتائج وإحراز المزيد من النجاحات والإنجازات الرياضية المختلفة، مؤكداً دعم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الدائم فرقها كافة للمنافسة في مختلف المسابقات المحلية والعالمية.

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