منافسات قوية في دوري المراحل السنية للشطرنج

المصدر: الشارقة - البيان

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شهدت الجولة الأولى من دوري المراحل السنية للشطرنج الذي ينظمه اتحاد اللعبة منافسات قوية،وتصدر نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة مسابقة تحت 18 سنة للإناث بفوزه على فتيات رأس الخيمة بنتيجة 6 - 0، وتفوق نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية على نادي دبي للشطرنج والثقافة بنتيجة 4.5 مقابل 1.5 نقطة، تصدر نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية مسابقة تحت 14 سنة للإناث بفوزه على نادي دبي للشطرنج والثقافة 5 - 1، فيما فاز نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة على فتيات رأس الخيمة للشطرنج بالنتيجة نفسها.

وعلى مستوى منافسات الذكور، تصدر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج مسابقة تحت 18 سنة بفوزه على الذيد بنتيجة 6 - 0، والعين على دبي بنتيجة 3.5 مقابل 2.5 نقطة، وتصدر الشارقة مسابقة تحت 14 سنة بفوزه على اتحاد كلباء 5 - 1 فيما فاز نادي أبوظبي على الفجيرة بنتيجة 4 - 2، وفي مسابقة تحت 10 سنوات تصدر نادي دبي بفوزه على الشارقة 4- 2

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