«عمالقة الخليج» بطل دوري الإمارات للكريكيت

المصدر: دبي - البيان

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توج فريق «عمالقة الخليج» بطلاً لأول نسخة دوري إماراتي في الكريكيت «T 20»، بعد فوزه المستحق على فريق «أفاعي الصحراء» مساء أمس في ختام البطولة والتي استضافها استاد دبي الدولي للكريكيت.

وانطلقت منتصف يناير الماضي في كل من دبي وأبوظبي والشارقة، وشهدت مشاركة 6 فرق ضمت أشهر نجوم اللعبة المحترفين على مستوى القارة الآسيوية، مثلوا عدداً من الشركات العالمية، إلى جانب «مجموعة موانئ دبي العالمية» الراعي الرئيسي للبطولة.

شهدت المباراة الختامية للبطولة حضوراً جماهيرياً غفيراً ملأ مدرجات ستاد دبي، مما ساهم في خلق أجواء تنافسية مميزة في مختلف مراحل الحدث، شارك في مراسم التتويج، مسؤولو الاتحاد وممثلو كل من المجلس الآسيوي والمجلس الدولي للكريكيت، وحصل الفريق البطل على جائزة مالية قدرها 700 ألف دولار، ونال الوصيف جائزة مالية بقيمة 300 ألف دولار، بخلاف جوائز التميز لأفضل نجوم البطولة، مما زاد من قيمة الحدث وساهم في نجاحه وجعله أحد أهم البطولات الدورية التي تشهدها القارة الآسيوية في لعبة الكريكيت، وتعتبر النسخة الأولى من البطولة والتي حققت النجاح الاستثنائي بداية ناجحة لمسابقة الدوري الإماراتي في للكريكيت الذي يتوقع له زيادة في عدد الفرق المشاركة بداية من العام المقبل.

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