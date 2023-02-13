ختام بطولة زوجي البولينغ لذوي الإعاقة السمعية

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت اللجنة البارالمبيّة الوطنيّة، ولجنة الإمارات لرياضة الصمّ، بطولة زوجي البولينغ، والتي احتضنتها صالة خليفة الدولية للبولينغ بمدينة زايد الرياضيّة بأبوظبي، في إطار الموسم الرياضي 2022-2023.

وشارك في البطولة 38 لاعباً شكّلوا 19 فريقاً ممثلين لخمسة أندية، هي دبيّ لأصحاب الهمم، العين، أبوظبي، عجمان لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى فريق مدينة الشارقة للخدمات الإنسانيّة.

وأسفرت نتائج البطولة عن فوز الزوجي «عدنان الجابري» و«سالم المنصوري»، من نادي أبوظبي، بالمركز الأول، بعد أن حققا مجموع نقاط بلغ 2095 نقطة، بينما حصل على وصافة البطولة، زوجي دبيّ لأصحاب الهمم «وليد ارجمند» و«سعود الشامسي»، برصيد من النقاط بلغ 2084 نقطة، ثمّ جاء في المركز الثالث «أيمن المقبالي» و«طارق شهاب»، ثنائي فريق الزوجي لنادي دبيّ لأصحاب الهمم.

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