«بناء الأجسام» يتفقد الصالات الرياضية للعبة

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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دشن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية تنظيم جولة فنية يتفقد من خلالها الصالات الرياضية التي تمارس فيها الرياضات التي تحت مظلته وذلك لمعاينتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية وتقديم الدعم الفني لتطويرها، بحيث تصبح مطابقة للمواصفات المعتمدة عالمياً ولأجل ممارسة رياضية صحيحة، وذلك بناءً على توجيهات رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي ووفقاً للنظام الأساسي لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية والخطة المعتمدة من قبل اللجنة الفنية وتوجيهات الهيئة العامة للرياضة.

وأوضح الأمين العام للاتحاد محمد عبد الرحيم المري، بأنه سيتم بحث آليات إدارية لاعتمادها للمستقبل بالتعاون مع مختلف الجهات في إمارات الدولة بحيث لا يتم التجديد للصالة الرياضية إلا بعد استيفائها موافقة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية من الناحية الفنية باعتبارها صالة صالحة لممارسة الرياضة مبيناً أن الرياضيين يحتاجون للبنى التحتية الجيدة والتهوية الكافية ووجود مدربين أكفاء يمكنهم تقديم المساعدة والمشورة الرياضية

جولة تفقدية

بدوره أوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية محمد شاهين الحوسني، بأنه تم البدء بالصالات الرياضية في إمارة الفجيرة ومدينة الظفرة وسيتم تباعاً تفقد كافة الصالات وهدفنا تطوير الصالات من الناحية الفنية للارتقاء بالمردود البدني للرياضيين، مبيناً أن الكثير من الصالات مستوفية للشروط الفنية والإدارية وقد تم منح درجة القبول لها بينما تم توجيه بعض الملاحظات لصالات أخرى للتعديل.

وكشف الحوسني، أن البنى التحتية الجيدة مقرونة بتوفر شروط التدريب السليم سيكون لها دور مهم في تطوير رياضتي بناء الأجسام واللياقة البدنية الإماراتية لذلك فإن عمل اللجنة الفنية المكلفة بالزيارات ولتقديم الدعم الفني للصالات سيستمر لغاية استكمال مهمته، وسيكون في بدايته داعماً من الناحية الفنية أكثر من كونه للترخيص بقدر العمل معاً من أجل تطوير رياضتنا مبيناً أنه وفقاً لتوجهات مجلس إدارة الاتحاد سيكون هنالك في المستقبل القريب تصنيف للصالات الرياضية ووفقاً للوائحه الرسمية المتبعة.

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