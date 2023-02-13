الحبتور بطلاً لكأس باناكور للبولو 2023

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توج فريق الحبتور للبولو بطلاً لكأس باناكور للبولو 2023 بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الإمارات بنتيجة 10 مقابل سبعة أهداف ونصف في مباراة قوية ثأر فيها فريق الحبتور من منافسه ورد اعتباره من خسارته في الكأس الفضية، فيما فاز فريق ذئاب دبي كافو على فريق أوربيس بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين ونال كأس الترضية.

وكانت البطولة قد شهدت مشاركة 4 فرق وهي الإمارات والحبتور وأوربيس وذئاب دبي كافو، وضمت الفرق 16 لاعباً محترفاً إلى جانب اللاعبين المحليين المصنفين وغير المصنفين، ومثل فريق الحبتور البطل المتوج كل من، محمد الحبتور وكارلوس اوللا وخلف الحبتور وسانتوس اريارتي، بينما مثل فريق الإمارات كل من، الشيخة علياء آل مكتوم ولوسيرو كارليتوس ولوكاس مونتيفردي وكيلي سميث.

وتأتي أهمية البطولة كونها تسبق منافسات الكأس الذهبية الحدث الأبرز للبولو في المنطقة والتي تشهد مشاركة 8 فرق وبهانديكاب 18 جولاً، وستنطلق المنافسات الأربعاء المقبل وتستمر لغاية الرابع من شهر مارس المقبل وتعد تحضيراً وإعداداً لها.

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