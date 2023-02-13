ستريدوم إلى «التوب 5» في ترتيب «السباق إلى دبي»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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وصل اللاعب الجنوب أفريقي أوكي ستريدوم، إلى المراكز الخمسة الأولى «التوب 5» في ترتيب الموسم لجولة دي بي ورلد للغولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي» بالشراكة مع رولكس، بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بعد فوزه بلقب بطولة سنغافورة كلاسيك.

تقدم ستريدوم 14 خطوة لينتقل إلى المركز الرابع في تصنيف «السباق إلى دبي» الصادر الاثنين، بعدما جمع 460 نقطة بفوزه بلقب بطولة سنغافورة، محققاً 19 ضربة تحت المعدل، ليصبح إجمالي رصيده هذه الموسم 816.6 نقطة جمعها في 8 بطولات هذا الموسم. واستفاد الفنلندي سامي فاليماكي من حلوله وصيفاً في بطولة سنغافورة برصيد 18 ضربة تحت المعدل، ليكسب 305 نقاط، ويرفع إجمالي رصيده إلى 707.5 نقاط في المركز الخامس لترتيب «السباق إلى دبي».

وكان الألماني مارسيل شنايدر، الذي حقق المركز الثالث في بطولة سنغافورة، صاحب أكبر خطوات تقدم في الترتيب هذا الأسبوع بـ 87 خطوة، ليصبح بالمركز 49 في ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 187 نقطة.

ويتنافس اللاعبون على مدار الموسم في 39 بطولة تقام في 26 دولة، لحجز بطاقات التأهل إلى البطولة الختامية، بطولة جولة دي بي ورلد، التي ستقام في عقارات جميرا للغولف نوفمبر المقبل، علماً أن الموسم الحالي شهد إقامة أربع بطولات في الإمارات مطلع العام الجاري، وهي بطولات «هيرو كاب» في نادي أبوظبي للغولف، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف في نادي ياس لينكس، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للغولف، وبطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للغولف.

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