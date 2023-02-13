الرجبي يلاقي سوريا في افتتاح سباعيات «العربية» بالعين

المصدر: دبي- العوضي النمر

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تستضيف الإمارات النسخة الثامنة من البطولة العربية لسباعيات الرجبي للرجال والثالثة للسيدات للمرة الأولى، يومي السبت والأحد المقبلين على ملاعب نادي العين للفروسية والرماية والغولف، بمشاركة 9 منتخبات لفئة الرجال هي: الإمارات ومصر وتونس وليبيا وسوريا والسعودية والأردن وفلسطين والسودان، و6 منتخبات في فئة السيدات هي: الإمارات ومصر وتونس وليبيا وسوريا والأردن، وأسفرت القرعة عن ملاقاة منتخبنا الوطني مع سوريا في الافتتاح يوم السبت، كما يلاقي الأردن والسودان في اليوم نفسه، وأطلق الاتحاد العربي شعار البطولة.

وأعرب الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرجبي، عن سعادته بإقامة البطولة العربية لسباعيات الرجبي للرجال والسيدات بدولة الإمارات للمرة الأولى، مرحباً بكل المنتخبات العربية على أرض الإمارات دولة التسامح والتعايش، متمنياً أن تخرج البطولة في أفضل صورها بما يخدم التطلعات الرامية للارتقاء باللعبة.

انتشار اللعبة

وعن سر عدم استضافة الإمارات للبطولة على مدى 7 دورات سابقة قال قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي: حرصنا على منح الأشقاء بمختلف الدول العربية فرصة الاستضافة خلال النسخ المختلفة، سعياً لدعم انتشار اللعبة في بلدانهم، وتكوين قاعدة قوية من ممارسي اللعبة بما يدعم أهدافنا في الارتقاء باللعبة وتطورها، وحينما نضجت اللعبة عربياً وتحققت أهدافنا رأينا أن تكون الإمارات محطة لاستضافة النسخة الجديدة، مع توفير كل الإمكانات لإنجاحها.

وأضاف الظالعي: ستعقد جمعية عمومية للاتحاد العربي للرجبي على هامش استضافة البطولة العربية مساء الجمعة 17 الجاري بحضور ممثلي الاتحادات المشاركة بالبطولة، وقد تم توجيه الدعوة لممثلي الاتحادات الغير مشاركة بالبطولة للحضور، حيث سيتم مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بتطور اللعبة والنهوض بها على المستوى العربي والقاري وتحديد اسم الدولة المستضيفة للنسخة المقبلة، وعلم «البيان» أن السعودية أبدت رغبتها في استضافة البطولة في العام المقبل.

استعدادات مكثفة

بدوره، أكد محمد سلطان الزعابي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي، أن الاتحاد يعمل حالياً على كافة الاستعدادات اللازمة بالتعاون مع الاتحاد العربي للرجبي لضمان النجاح الكامل وأن تكون بطولة مميزه بمشاركة العدد الأكبر من الدول مقارنة للبطولات السابقة وأن اتحاد الإمارات للرجبي سبق له تنظيم العديد من البطولات الآسيوية والدولية بمستوى عال.

وقامت خلال الأيام الماضية لجنة برئاسة حمدان سليمان مدير عام الاتحاد العربي للرجبي ونزار جعفر المدير الإداري وممثل الشركة الراعية، بزيارة إلى مدينة العين اليوم لتفقد الملاعب التي ستقام عليها المنافسات، وتفقد أماكن إقامة الوفود المشاركة، والاطمئنان على كافة التجهيزات الإدارية واللوجستية لضمان خروج الاستضافة في أفضل صورة لها.

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