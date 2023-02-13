«الإمارات القابضة» أفضل فريق في طواف الإمارات للسيدات

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم فريق الإمارات القابضة «ADQ» للدراجات الهوائية، فريق السيدات المحترف الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشاركته في النسخة الأولى من سباق طواف الإمارات للسيدات، التي مثل فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتتويج كأفضل فريق في الطواف. كما تمكنت لاعبات فريق الإمارات القابضة «ADQ» للدراجات الهوائية، طوال الأيام الأربعة للسباق، من الحصول على العديد من المراكز المتقدمة أمام الفرق المشاركة، والتي بلغ عددها 20 فريقاً من أهم الفرق العالمية لركوب الدراجات للسيدات. فقد استطاعت لاعبات الفريق من إحراز المراكز التالية في الطواف، حيث حازت سيلفيا بيرسيكو على المركز الثالث في التصنيف العام للطواف، وفي المرحلة الأولى حلت الإيطالية كيارا كونسوني، في المركز الثالث، وضمن المرحلة الثانية، فازت الإيطالية كيارا كونسوني بالمركز الخامس في حلبة السباق الصحراوية.

وفي المرحلة الثالثة، حازت سيلفيا بيرسيكو على المركز الثالث، وحصلت ميكايلا هارفي على المركز الخامس، وضمن المرحلة الرابعة الأخيرة، حصلت دراجة الفريق كيارا كونسوني على المركز الثاني.

وبعد النجاح الكبير الذي حققه فريق الإمارات القابضة «ADQ» في النسخة الأولى من طواف الإمارات للسيدات، تستعد لاعبات الفريق لموسم حافل خلال عام 2023، حيث سيشاركن في سباقات مختلفة وجولات عالمية أخرى.

وتمثل الفريق في الموسم الجديد 16 لاعبة من 9 جنسيات، يتضمن: صفية الصايغ «الإمارات»، ألينا أمياليوسيك «بيلاروسيا»، أوليفيا باريل «كندا»، والإيطاليات مارتا باستيانيلي، صوفيا بيرتيزولو، كيارا كونسوني، إليونورا سيباريني، إريكا ماجنالدي، سيلفيا بيرسيكو، لورا توماسي، آنا تريفيزي، وميكايلا هارفي «نيوزيلندا»، يوجينيا بوجاك «سلوفينيا»، إليزابيث هولدن «بريطانيا العظمى»، ألينا إيفانتشينكو «روسيا»، كارولينا كوميغا «بولندا».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز