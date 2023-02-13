جاسم السعدي: درع دوري الطائرة مشتاق لبني ياس

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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نجح بني ياس في تحقيق درع الدوري العام للكرة الطائرة مساء أول أمس، للمرة الأولى منذ 5 سنوات، بعد تغلبه على شباب الأهلي في ذهاب وإياب الدور النهائي لدورة «البلاي أوف» بنتيجة واحدة 3-2، وليرفع رصيده من ألقاب الدوري إلى 4 مرات، بعدما سبق وتوج بطلاً في مواسم 2013-2014 و2014-2015 و2017-2018.

فيما لم ينجح شباب الأهلي، في الحفاظ على درع الدوري الذي توج به الموسم الماضي 2021-2022، وقبلها سبق وتوج شباب الأهلي بطلاً للدوري 5 مرات موسم 1975-1976 و1978-1979 و1985-1986 و1986-1987 و2009-2010.

وأعرب جاسم السعدي مدير الطائرة بنادي بني ياس، مدير الفريق الأول للطائرة بالنادي، عن سعادته بالتتويج بدرع الدوري، قائلاً: «درع دوري الطائرة مشتاق لبني ياس، ونهدي الإنجاز إلى إدارة النادي، ونشكرهم على الدعم والمساندة حتى نجحنا في تحقيق هذا الإنجاز، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الألقاب هذا الموسم، وعيوننا تحديداً على بطولتي كأس السوبر وكأس صاحب السمو رئيس الدولة».

وأضاف: «حققنا درع دوري الطائرة عن جدارة واستحقاق، بعدما أنهينا الدورين الأول والثاني للدوري، ونحن في الصدارة، وتمكنا من الفوز على العين المنافس القوي في الدور الأول لدورة «البلاي أوف»، وقدم رجال بني ياس، مستوى قوياً أمام حامل اللقب شباب الأهلي، في الدور النهائي، ولعبنا مباراتين في غاية القوة، والدليل أننا فزنا بمباراتي الذهاب والإياب بصعوبة وبنتيجة واحدة 3-2، وخصوصاً بعد لقاء الإياب الذي نجحنا خلاله في تحويل تأخرنا بشوطين نظيفين، إلى فوز ثمين منحنا التتويج بدرع الدوري للمرة الرابعة».

وعن مستقبل طائرة بني ياس في باقي بطولات هذا الموسم، قال جاسم السعدي: «نستعد للمشاركة في البطولة العربية للكرة الطائرة للأندية في مصر انطلاقاً من يوم 20 فبراير الجاري، ونسعى خلاله إلى المنافسة فيه بقوة، رغم صعوبة المهمة وقوة الأندية المشاركة، وبعدها تتوجه البوصلة إلى المنافسة بقوة على لقبي كأس السوبر وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ليكون الموسم الجاري مميزاً لطائرة بني ياس».

وتجدر الإشارة إلى أن بني ياس، كان قد تأهل إلى المباراة النهائية، بعد تصدره لترتيب جدول أندية الدوري مع نهاية الدورين الأول والثاني، وذلك بعدما حقق 11 انتصاراً، وجمع 31 نقطة، ليصعد إلى دورة «البلاي أوف»، والتي شهد دورها الأول، فوز بني ياس على العين بنتيجة واحدة بالأشواط 3-0 في مباراتي الذهاب والإياب.

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