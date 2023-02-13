حبيب.. إنجاز تاريخي في الكيك بوكسينغ

المصدر: أبوظبي - البيان

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حقق لاعبنا إلياس حبيب، إنجازاً تاريخياً باسم الإمارات في الكيك بوكسينغ، بفوزه على البريطاني مايكل ويكيلينغ، بطل العالم، ضمن منافسات بطولة الكيك بوكسينغ للمحترفين، بصالة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس، وتميز نزال البطلين بتكافؤ كبير، وتبادلا السيطرة على جولات النزال، إلا أن إلياس تفوق في ختام الجولة الثالثة، بإجماع الحكام.

وعبّر إلياس حبيب عن سعادته بالإنجاز، وتوجه بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، على دعمه المتواصل للرياضة والرياضيين، وإلى عبد الله النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ، رئيس الاتحاد العربي والآسيوي للمواي تاي، الذي يسهم مع فريق عمله بتطوير اللعبة، وتوفير مقومات نجاح اللاعبين الإماراتيين، وقال: قضيت الفترة الماضية أتابع أسلوب بطل العالم وتقنياته القتالية، وكان للجهاز الفني الأثر الأكبر في إعدادي للفوز.

من ناحية أخرى، ألحق نجم الإمارات محمد تويزي، أول هزيمة بالأوزبكي إبراهيم كولوف، بعد تفوقه بالنقاط، وبإجماع الحكام، وقال تويزي: أنا سعيد لتحقيق فوز على خصم صعب.

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