أبديسا تولا وديرا بطلا ماراثون دبي العالمي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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توج معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين في النسخة 22 من ماراثون دبي العالمي، الذي أقيم لأول مرة في مسار جديد بمدينة إكسبو دبي وسط اهتمام عالمي بالحدث، الذي حظي بدعم كبير من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وبلغ مجموع جوائزه أكثر من نصف مليون دولار، وفاز بالمركز الأول في فئة الرجال المحترفين لمسافة 42.195 كيلومتراً الإثيوبي أبديسا تولا أديرا، الذي أنهى السباق في 02:05:42 ساعة، تلاه الإثيوبي دريسا جيليت أولفاتا في المركز الثاني، بعد إنهائه السباق في 02:05:51 ساعة، وحل الإثيوبي هايمانوت أليو إنجدايهو في المركز الثالث، محققاً 02:05:57 ساعة، وفي فئة المحترفات، فازت الإثيوبية ديرا ديدا يامي بالمركز الأول محققة 02:21:11 ساعة، تلتها الإثيوبية روتي أجا سورا وأنهت السباق في 02:21:24 ساعة، وحلت الإثيوبية سيرانيش يرجا داجني بالمركز الثالث محققة 02:21:59 ساعة.

مشاركة

شهد ماراثون دبي العالمي، مشاركة 16975 عداء من المحترفين والهواة من مختلف الأعمار والجنسيات، ومجموعة من نخبة العدائين من داخل وخارج الدولة، الذين يحرصون على المشاركة في أحد أسرع وأقوى سباقات الماراثون العالمية، وأحد أبرز الأنشطة الرياضية السنوية التي تشهدها دبي، موزعين بين 5363 في سباق 4 كلم، و8640 في سباق 10 كلم، و3965 في سباق الماراثون الرئيس، و7 فقط في سباق الكراسي المتحركة.

إشادة

وأشاد معالي مطر الطاير بالنجاح الذي حققته النسخة 22 من ماراثون دبي العالمي، حيث أقيم الحدث الاستثنائي للمرة الأولى في مدينة إكسبو دبي، التي باتت معلماً حضارياً عالمياً، كما أصبحت مقراً لإقامة الأحداث الرياضية العالمية الكبرى، ومن بينها ماراثون دبي، الذي قدم نسخة جديدة مميزة وناجحة، في امتداد للنجاحات التي حققتها النسخة 21 الماضية.

وأشاد معاليه بجهود اللجنة المنظمة والقائمين على تنظيم الماراثون، وهنأهم بالنجاح الكبير الذي تحقق، مؤكداً أن الماراثون سيواصل حضوره الدائم، ضمن أهم الأحداث السنوية التي تقام في دبي والمنطقة.

وأكد معالي مطر الطاير، أن الحدث حظي بدعم كبير من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، حيث حرص سموه على توفير كافة المقومات والإمكانات لإنجاحه، حتى وصل الماراثون إلى هذه المكانة الدولية، ليس على مستوى الدولة، ولا الشرق الأوسط وآسيا فقط، إنما على صعيد العالم، مشيراً معاليه إلى الدعم الذي وفرته كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية لإنجاح الحدث، وتوفير الانسيابية والأمان لجميع المشاركين، وتحقيق أعلى مستويات التميز للحدث العالمي.

تتويج

وحضر تتويج الفائزين سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وصلاح تهلك الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة راعي الماراثون، وأحمد الكمالي المنسق العام للماراثون، وبيتر كونيرتون مدير السباق، الذي بلغ مجموع جوائزه أكثر من نصف مليون دولار.

نتائج

وفي سباق 10 كيلومترات، فاز بالمركز الأول في فئة الرجال، المغربي نعمان العيساوي، في زمن 29:00 دقيقة، تلاه المغربي أنور الغوز بزمن 29:02 دقيقة، وحل الإثيوبي فيسة تاديز ثالثاً، بزمن 29:02 دقيقة، وفي فئة السيدات، فازت الهندية سوربي مونجا بالمركز الأول، في زمن 29:14 دقيقة، تلتها النيجيرية أولوفيسايو جبري (29:19 دقيقة)، وحلت الشقيقتان الليبيتان سهيلة ورولا الحسيني، في المركزين الثالث والرابع.

أصحاب الهمم

وفي فئة أصحاب الهمم للرجال، توج السويدي مارسيل هوج بالمركز الأول في زمن 01:23:50 ساعة، تلاه الهولندي جيتز بليت في زمن 01:24:28 ساعة، وحل الجنوب أفريقي تيان ثالثاً بزمن 01:49:48 ساعة، وفي فئة أصحاب الهمم للسيدات، فازت البريطانية إيدن رينبو كوبر بالمركز الأول في زمن 01:47:15 ساعة، تلتها السويدية باتريشيا إيكوس بزمن 01:56:53 ساعة، وحلت السويدية ألكساندرا هيبلينغ ثالثة بزمن 01:57:27 ساعة.

مسارات

تولّت فرق عمل شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وإدارة مدينة إكسبو دبي، واللجنة المنظمة للماراثون، اختيار مسارات الجري للفئات وللمسافات المختلفة، وقدّمت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، دعماً كبيرا للماراثون، بتوفير رحلات خاصة مجانية إلى مقر إكسبو، لجميع المشاركين والجمهور، انطلقت من الساعة الرابعة صباحاً.

جوائز

تتضمن جوائز ماراثون دبي، حصول صاحب المركز الأول في السباق الرئيس على 80000 دولار، والثاني على 40000 دولار، والثالث على 20000 دولار، وفي سباق الكراسي المتحركة، يحصل صاحب المركز الأول على 25000 دولار، والثاني على 15000 دولار، والثالث على 10000 دولار، وفي سباق الطريق لمسافة 10 كلم، يحصل الأول على 4000 دولار، والثاني على 2000 دولار، والثالث على 1000 دولار.

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