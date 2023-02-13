«الحذرة» و«قاصد» يحلقان بأول رموز «ختامي المرموم»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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شهدت فعاليات اليوم الثاني لمهرجان المرموم التراثي للهجن «ختامي المرموم» منافسة ساخنة على 4 رموز لسن الحقايق لهجن أبناء القبائل، وافتتحت «الحذرة» بشعار راشد مروشد أول رموز المهرجان بحصد كأس الحقايق الأبكار المفتوح في 5:44:7 دقائق، وانتزع «قاصد» بشعار محمد مرخان الكتبي بندقية الجعدان في الشوط المفتوح في 5:45:9 دقائق، وفازت «سعفة» لعلي سعيد الكتبي بكأس الحقايق للأبكار في فئة الإنتاج في 5:44:7 دقائق.

وحسم «شاهين» لسيف سهيل العفاري التحدي في بندقية الجعدان للإنتاج في 5:45:1 دقائق.

وقام علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، بتتويج ملاك الهجن الفائزة بالرموز.بحضور عبدالله فرج مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بالنادي.

وفي الفترة الصباحية حسمت «الخوارة» بشعار هادي الأحبابي التحدي الرئيسي للحقايق الأبكار للإنتاج، وكسب «متوازن» ثاني التحديات للحقايق الجعدان للإنتاج مهدياً حارب العميمي الناموس، وحقق «متعب» لسلطان الكتبي أفضل توقيت بالفترة الصباحية وحسم صدارة الشوط الثامن للحقايق الجعدان.

من جهة أخرى،تشهد الفترة المسائية اليوم التنافس على 6 رموزعلى كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وستكون هناك 3 كؤوس للقايا الأبكار المفتوح والمحليات والإنتاج، وثلاث بنادق للقايا الجعدان المفتوح والمحليات والإنتاج.

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