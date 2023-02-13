إليزا بطلة طواف الإمارات للسيدات

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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تُوجت الإيطالية إليزا لونغو بورغيني بطلة للنسخة الأولى من طواف الإمارات للسيدات 2023، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي، والذي أُقيم على امتداد أربع مراحل لمسافة 468 كم، بمشاركة 20 فريقاً عالمياً، واختتمت منافساته أمس في منطقة كاسر الأمواج في أبوظبي.

واستحقت بورغيني فوزها بلقب الطواف في نسخته الأولى، لتحقق إنجازاً كبيراً لفريق تريك سيجافريدو الإيطالي، وتحصد لقب السباق العالمي، بعد أن تفوقت على زميلتها ومواطنتها في الفريق جايا ريليني بفارق 7 ثوانٍ، ومواطنتها سيلفيا بريسكو من فريق الإمارات أي دي كيو بفارق زمني بلغ دقيقة و18 ثانية.

وحصدت الهولندية شارلوت كول من فريق دي إس إم الهولندي لقب مرحلة مجلس أبوظبي الرياضي الرابعة الأخيرة، التي انطلقت من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، مروراً بأجمل معالم أبوظبي، ووصولاً إلى كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي، حيث أنهت مسافة السباق 119 كم في زمن قدره 2:57:55 ساعة، بمتوسط سرعة 40.13 كم، وتغلبت على نخبة من راكبات الدراجات المرشحات للفوز، في مقدمتهن الإيطالية كيارا كونسوني، والألمانية لورينا وايبس.

وفي ختام النسخة الأولى لطواف الإمارات للسيدات حصلت الإيطالية إليزا لونغو بورغيني على القميص الأحمر برعاية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية كمتصدرة للترتيب العام للسباق، وفازت الألمانية شارلوت كول من فريق الإمارات دي إس إم بالقميص الأخضر برعاية بايك أبوظبي كمتصدرة بالنقاط، بينما حصدت جايا ريليني من فريق تريك سيجافريدو على القميص الأبيض برعاية أبوظبي 360 كأفضل متسابقة شابة تحت 23 سنة، بينما توجت أغنيس سكالنياك سوجكا من فريق (Canyon//SRAM Racing) بالقميص الأسود برعاية أبوظبي إكسبيرينس كمتصدرة لمرحلة السرعة المتوسطة.

كما حصل فريق الإمارات أي دي كيو على درع أفضل فريق في الطواف، محققاً أفضل زمن في مراحل الطواف الأربع.

تتويج

توج الفائزات كل من محمد خليفة النعيمي، عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومنصور بوعصيبة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، وأمل العفيفي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، والنخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، وسهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وخلود الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، وتوماس بروموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، ونوف علي، مدير إدارة الرياضة المجتمعية في مجلس أبوظبي الرياضي، وجون سونيل، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، وخالد المفلحي، مدير السياحة الرياضية في دائرة الثقافة والسياحة.

سعادة

أعرب عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عن سعادته بنجاح النسخة الأولى من طواف الإمارات للسيدات، بمشاركة نخبة من المتسابقات من مختلف دول العالم، في أول نسخة تقام للسيدات في المنطقة والشرق الأوسط.

وقال العواني: فخورون للغاية بنجاح النسخة الأولى من طواف السيدات، الذي غطت مساراته المعالم الحضارية والتراثية والجغرافية في دولة الإمارات، وسعداء بالإشادة التي وجدها التنظيم من المشاركين، وما تحقق في أول سباق عالمي يقام للسيدات يحفز على الرغبة والسعي لتحقيق المزيد في النسخ المقبلة، لتواصل الدولة ريادتها في تنظيم أقوى وأبرز البطولات العالمية.

وتقدم عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها وحرصها على توفير كل عوامل النجاح لكل الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تقام في الإمارات عموماً، وأبوظبي بشكل خاص.

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