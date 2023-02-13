مروان بن عيسى لـ «البيان»: «الألعاب الحكومية» المقبلة استثنائية وحافلة بالمفاجآت

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد مروان بن عيسى، مدير الألعاب الحكومية، أن النسخة الجديدة ستكون استثنائية وحافلة بالمفاجآت التي تتخطى كل التوقعات وعلى درجة عالية من التنافس القوي بفضل الخبرة الواسعة التي اكتسبها المتسابقون من الدورات السابقة، وفي ظل ما تبذله الفرق من جهود كبيرة من أجل الاستعداد المثالي للتحدي المثير الذي يشمل 3 فئات مختلفة هي الجهات الحكومية والمجتمع وتحدي المدن، موضحاً أن التجديد والتنوع سمة أساسية في الألعاب الحكومية.

وتقام منافسات النسخة الرابعة للألعاب الحكومية خلال الفترة من 2 إلى 4 مارس 2023، وذلك للاحتفاء مجدداً بروح التحدي والفريق الواحد ضمن أجواء تنافسية حماسية، حيث تسجل النسخة الجديدة مشاركة 84 فريقاً ضمن فئة الجهات الحكومية و27 فريقاً في الألعاب المجتمعية و28 فريقاً عالمياً ضمن فئة «تحدي المدن».

وتتكون الألعاب الحكومية المبادرة الفريدة من نوعها التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في 2018، من سلسلة من التحديات البدنية والذهنية التي تجمع المشاركين من مختلف الجنسيات في مكان واحد، وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين موظفي الحكومة وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وأفراد المجتمع.

وأقيمت أول من أمس تصفيات الألعاب المجتمعية على ملعب «ذا سيفنز» بمشاركة 500 لاعب من مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة شكلوا جميعاً 73 فريقاً تأهل منهم 27 فريقاً إلى المنافسات النهائية.

إقبال واسع

وصرح مدير الألعاب الحكومية لـ«البيان» أن إقامة التصفيات التأهيلية كانت أمراً ضرورياً لتأهيل 27 فريقاً إلى المنافسات النهائية في ظل الإقبال الواسع على المشاركة ضمن فئة الألعاب المجتمعية، مشيراً إلى أن الاختبارات شملت 8 تحديات تحاكي المنافسات النهائية.

وأوضح مروان بن عيسى أن الإقبال الكبير على المشاركة في النسخة الرابعة يعكس النجاح الذي حققته المبادرة ووصولها إلى شريحة واسعة من أفراد المجتمع، ما يعزز مكانة دبي والإمارات بشكل عام على صعيد الأنشطة المجتمعية، وقال: الألعاب الحكومية تحمل مجموعة من القيم النبيلة والأساسية التي تساهم في تحقيق التميز والإنجازات عبر العمل الجماعي وروح الفريق، فالعمل الجماعي يعزز شعور المشاركين بالانتماء والالتزام لبعضهم البعض من أجل تحقيق الهدف المشترك.

وأضاف: تتحدى الألعاب الحكومية جميع المشاركين وتختبر قدراتهم لأقصى الحدود، وتدفعهم بذلك لتخطي ما يعتقدونه مستحيلاً، ومن خلال التعاون، تستطيع الفرق المشاركة أن تستثمر تنوع طاقاتها ومهاراتها لتغدو أكثر قوة وثباتاً.. وأثنى مروان بن عيسى على الدور الإيجابي الذي لعبته مبادرة الألعاب الحكومية في تنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، حيث أصبحت الألعاب الحكومية إحدى أبرز الفعاليات ضمن أجندة الرياضة في دبي.

وشدد مدير الألعاب الحكومية على ضرورة امتلاك المشاركين مقومات إضافية كالتفكير الاستراتيجي والمهارات الذهنية والقوة البدنية وتحمل اللعب ضمن أجواء تنافسية عالية، مشيراً إلى أنه يتم الكشف عن نوعية التحديات التي سيواجهها المشاركون قبل أسبوع واحد من انطلاق الألعاب ما يضفي المزيد من الإثارة أثناء المنافسات.

رفع المستوى

وصرح مروان بن عيسى أن استحداث فئة «تحدي المدن» ضمن منافسات النسخة الجديدة للألعاب الحكومية يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بهدف ابتكار تفاصيل جديدة لرفع مستوى التحدي في كل نسخة وتوسيع نطاق المبادرة لتحويلها إلى حدث عالمي مميز، وتابع قائلاً: إطلاق فئة المدن يعزز مكانة المبادرة على الساحة العالمية، كما يعزز مكانة دبي باعتبارها منصة لإطلاق المبادرات المجتمعية والرياضية وإبراز مدى اهتمام الإمارة وقيادتها الرشيدة بنشر الوعي بالرياضة والتحفيز على جعلها أسلوب حياة في المجتمع.

وأكد مروان بن عيسى مشاركة 28 مدينة عالمية ضمن فئة «تحدي المدن»، مشيراً إلى انضمام هذا العدد الكبير من الفرق العالمية سيساعد في نشر رسالة وأهداف المبادرة الممثلة في العمل الجماعي وروح الفريق الواحد وإبراز مكانة دبي باعتبارها أكثر المدن نشاطاً وممارسة للرياضة في العالم.

وحظيت الألعاب الحكومية خلال الدورات الثلاث السابقة بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة تجاوزت الـ 3 آلاف مشاركة من الموظفين الحكوميين، وسجلت النسخة الأخيرة التي استضافها «إكسبو 2020» العام الماضي إضافة فئة الألعاب المجتمعية إلى فئة الألعاب الحكومية.

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