سلطان بن أحمد القاسمي يتوج أبطال مونديال التزلج على الألواح «بارك 2023»

المصدر: الشارقة – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء اليوم الأحد، الفائزين ببطولة العالم للتزلج على الألواح «بارك 2023»، والمؤهلة للألعاب الأولمبية في باريس 2024، وذلك في ميدان التزلج بالجادة.

في فئة الرجال، فاز الأمريكي جاغير ايتون بالمركز الأول بمجموع 93 درجة، فيما حل البرازيلي اوغستو اكايو ثانياً بمجموع 92 درجة، وحصل على المركز الثالث البرازيلي بيدرو باروس بمجموع 90 درجة، أما على مستوى السيدات، فقد فازت البريطانية سكاي براون بالمركز الأول بمجموع 90 درجة، وحلت اليابانية كوكونا هيراكي في المركز الثاني بمجموع 86 درجة، بينما كان المركز الثالث من نصيب اليابانية ساكورا يوسوزومي بمجموع 85 درجة.

وكان سموه قد تابع المنافسات النهائية لبطولة العالم «بارك 2023»، للتزلج على الألواح، التي شهدت منافسة كبيرة بين المشاركين، وسط حضور جماهيري غفير، حيث حظيت النسخة الحالية بمشاركة 450 متسابقاً من أفضل متزلجي اللوح حول العالم يمثلون 61 دولة، ومن ضمنهم 12 فائزاً بميداليات «أولمبياد 2020»، تنافسوا في بطولتي «ستريت 2022»، و«بارك 2022» العالميتين، اللتين استضافتهما إمارة الشارقة في ميدان التزلج على اللوح في الجادة، وتبلغ قيمة الجوائز المخصصة للمسابقة 500 ألف دولار أمريكي.

وشهد ميدان التزلج على الألواح بالجادة، عدة فعاليات مصاحبة للبطولة، من خلال الشركات الراعية، حيث استمتع الحضور بمنطقة الفعاليات المخصصة للجماهير التي توفر الجلسات والألعاب الإلكترونية والألعاب الحركية، والمتاجر الخاصة ببيع أدوات التزلج، إضافة إلى المطاعم والمقاهي والألعاب النارية.

ويقع ميدان التزلّج على اللوح في منطقة الجادة، ويمتد الميدان على مساحة تزيد على 90 ألف قدم مربعة، ويضم حالياً ستة ميادين منفصلة، تتنوع بين ميدان للتزلج عالمي المستوى على طراز كاليفورنيا، وميدان «الشوارع» الأولمبي، وميدان «بارك» بطرفين، ارتفاع كل منهما 3.3 أمتار، وصولاً إلى الميادين الصغيرة، وأقسام الشوارع والممرات الضيقة والمساحات المخصصة للمبتدئين.

ويعد ميدان التزلج على اللوح بالجادة، منطقة جذب رئيسة للعديد من عشاق التزلج، الذين يشاركون في المسابقات الأسبوعية التي يتم تنظيمها في مجمّع «مدار»، وجهة الترفيه العائلية المميزة بالجادة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز