«هيئة الرياضة» تختتم برنامج تمكين القيادات الرياضية

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت الهيئة العامة للرياضة، أخيراً، برنامج تمكين القيادات الرياضية الذي يهدف إلى إعداد قادة رياضيين جدد وإكسابهم المهارات والمعارف التي تعزز قدرتهم على العمل في المجال الإداري بالقطاع الرياضي سواء على الصعيد المحلي أم القاري أم الدولي بما يتماشى مع توجهات قيادتنا الرشيدة ورؤية مئوية الإمارات 2071 الرامية إلى العمل على تعزيز السمعة العالمية الطيبة لدولة الإمارات في مختلف المجالات. وشهد البرنامج مشاركة ما يقارب 100 منتسب من العاملين في القطاع الرياضي والحاصلين على شهادات دراسية عليا، وحضر بين المشاركين العديد من نجوم المنتخبات الوطنية الحاليين والسابقين إضافة إلى عدد واسع من العاملين في الاتحادات الرياضية.

وانطلق البرنامج في الـ 6 من الشهر الحالي وتناول على مدار 5 أيام 5 محاور مختلفة هي القيادة الرياضية، والمنظمات الرياضية، واللوائح والقوانين والدبلوماسية الرياضية، والعلاقات الدولية في الرياضة، والاتصال والتفاوض والتسويق الرياضي.

مهارات

من جانبه، ألقى الدكتور أحمد المطوع، عضو مجلس إدارة شركة نادي النصر، محاضرة في اليوم الأول تحدث من خلالها عن مفهوم القيادة والقائد وصفات ومهارات القادة، ثم تبعتها ورشة عمل قدمها اللواء الدكتور محمد المر، مدير الإدارة العامة لرعاية حقوق الإنسان بشرطة دبي رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وتحدث من خلالها عن أهمية العمل الإداري على صعيد توفير أفضل الظروف لتأهيل وصناعة الأبطال الرياضيين.

تأهيل

كما ألقى الدكتور أحمد سعيد رجب، أستاذ في الإدارة الرياضية في جامعة حلوان، خلال اليوم الثاني، محاضرة تحدث من خلالها عن كيفية تصنيف المنظمات الإدارية وطرق إدارتها والعوامل المشتركة فيما بينها، بهدف تعريف الدارسين بكيفية إدارة المنظمات الرياضية مع الأخذ بعين الاعتبار جميع المؤثرات المحيطة، وتبعت المحاضرة ورشة عمل قدمها اللواء ناصر الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، تحدث من خلالها عن أهمية تأهيل جيل جديد من القادة الرياضيين المؤهلين لقيادة المؤسسات الرياضية وتمكينهم بما يلزم ليواصلوا التطور.

وخلال اليوم الثالث تم التركيز على محور اللوائح والقوانين والدبلوماسية الرياضية من خلال ورشة عمل قدمها الدكتور عدنان حمد الحمادي، رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، ومحاضرة ألقاها الدكتور محمد فضل الله، المستشار القانوني في اللجنة الأولمبية الوطنية.

كوادر

وقال الدكتور عدنان حمد الحمادي: «يعتبر هذا البرنامج أحد البرامج الجادة والمطلوبة لتأهيل الكوادر الرياضية بشكل سليم، بظل حضور خبرات عدة ومناقشة ممارسات تم تطبيقها على أرض الواقع في الكثير من الجوانب الرياضية، وناقشنا خلال الورشة عملية تشريع القوانين الرياضية وآلية التعامل مع هذه التشريعات في البرلمانات العالمية والمجالس الوطنية».

وتحدث الدكتور محمد فضل الله عن برنامج تمكين القيادات الرياضية بالقول: «الهدف الأساسي من البرنامج هو إجراء عملية تأهيل وصقل للكوادر الوطنية في القطاع الرياضي، لتمكينها وتعزيز فرصها في العمل في مجالس الإدارات أو في المناصب التنفيذية الرياضية، إضافة إلى أهداف أخرى ترتبط بتوسيع فرص هذه الكوادر لشغل مناصب قيادية في المؤسسات الرياضية الدولية بالاعتماد على التأهيل الكافي والصقل المعرفي بسبل إدارة المنظمات وهيكليتها وكيفية صياغة اللوائح والقوانين المرتبطة بالمنظمات الرياضية».

ورشة

وقدم محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، ورشة عمل حول العلاقات الدولية في الرياضة، وألقت الدكتورة هدى المطروشي محاضرة ناقشت من خلالها آليات العمل والتعاون مع الاتحادات والمنظمات الدولية.

وتحدث الهاملي عن البرنامج بالقول: «نشكر الهيئة العامة للرياضة على تنظيم هذا البرنامج الذي سيكون له أصداء إيجابية في تطوير القدرات والكفاءات الإدارية، لبناء كوادر ممكنة وجاهزة لأي تحدٍ وقادرة على استثماره للارتقاء بمؤسسات القطاع الرياضي».

قيادات

وقالت الدكتورة هدى المطروشي: «كان لقاؤنا مع المنتسبين للبرنامج بمثابة تبادل للخبرات فيما بيننا نتيجة المؤهلات التي تمتلكها القيادات الشابة، بما يساعد على استشراف المستقبل من خلال تأهيل قيادات مستقبلية والاستثمار في هذه الخامات المتميزة، ونأمل أن يتم استثمار هذه الطاقات الشابة لبناء مستقبل رياضي أكثر إشراقاً».

واختتم البرنامج بمحاضرة ألقاها الإعلامي علي عبدالله صالح الظبياني، وتحدث من خلالها عن سبل بناء علاقة قوية بين المؤسسات الرياضية ووسائل الإعلام وطرق إدارة التعاون مع المؤسسات الإعلامية بما يساهم في مد جسور الشراكة بين القادة الرياضيين والمؤسسات الإعلامية.

يذكر، أن البرنامج يوفر للمنتسبين فرصة الالتحاق بعدد من البرامج التدريبية التخصصية التي تساهم بمواصلة تطويرهم ليكونوا قادرين على قيادة المستقبل الرياضي.

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