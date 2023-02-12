«سعفة» و«شاهين» يكسبان كأس وبندقية الإنتاج

المصدر: دبي - علي الظاهري

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انطلقت أمس في ميدان المرموم أول تحديات رموز سن الحقايق لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان المرموم التراثي للهجن «ختامي المرموم»، وشهدت فعاليات اليوم الثاني منافسة ساخنة على أربعة رموز، بالإضافة إلى 16 شوطاً في الفترة المسائية لمسافة 4 كلم ضمن الأشواط الإجمالية لهذا اليوم التي بلغ عددها 46 شوطاً بمشاركة 2241 مطية على مدار الفترتين الصباحية والمسائية.

وافتتحت «الحذرة» بشعار راشد محمد سعيد محمد مروشد أول رموز المهرجان بحصد كأس الحقايق الأبكار المفتوح مسجلة زمناً قدره 5:44:7 دقائق. وانتزع «قاصد» بشعار محمد سلطان مطر مرخان الكتبي بندقية الجعدان في الشوط المفتوح مسجلاً زمناً قدره 5:45:9 دقائق. وفازت «سعفة» لعلي سعيد علي بن لوميه الكتبي بكأس الحقايق للأبكار في فئة الإنتاج مسجلة زمناً قدره 5:44:7 دقائق. وحسم «شاهين» لسيف سهيل نخيرة العفاري التحدي في بندقية الجعدان للإنتاج مسجلة زمناً قدره 5:45:1 دقائق.

وقام علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، بحضور عبدالله أحمد فرج مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن بتتويج ملاك الهجن الفائزة بالرموز.

منافسات الصباح

وشهدت الفترة الصباحية إقامة 26 شوطاً على الجوائز النقدية، منها 14 شوطاً خصصت لهجن الإنتاج. وحسمت «الخوارة» بشعار هادي سعيد جمهور الأحبابي التحدي الرئيسي للحقايق الأبكار للإنتاج مسجلة زمناً قدره 5:52:6 دقائق. وكسب «متوازن» ثاني التحديات للحقايق الجعدان للإنتاج مهدياً مالكه حارب مغير سالم العميمي الناموس بعد أن سجل توقيتاً وقدره 5:49:5 دقائق. وحقق «متعب» لسلطان علي سلطان سالم الكتبي أفضل توقيت في تحديات الفترة الصباحية لسن الحقايق بعد أن حسم صدارة الشوط الثامن للحقايق الجعدان بزمن بلغ 5:45:8 دقائق.

رموز اللقايا

من جهة أخرى، تتواصل المنافسات في مهرجان ختامي المرموم اليوم عبر سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، وتشهد الفترة الصباحية إقامة 22 شوطاً لمسافة 5 كلم، ستخصص عشرة أشواط منها لفئة الإنتاج، بينما سيكون التنافس على أشده بين الشعارات المختلفة في الفترة المسائية على 6 رموز على كأس المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وستكون هناك ثلاث كؤوس للقايا الأبكار المفتوح والمحليات والإنتاج، وثلاث بنادق للقايا الجعدان المفتوح والمحليات والإنتاج.

إنجاز «الحذرة»

أعرب راشد محمد سعيد بن مروشد عن سعادته بفوز «الحذرة» بأول رموز المهرجان كأس الأبكار المفتوح لسن الحقايق، وقال إنهم كانوا ينتظرون هذا اليوم بعد إعداد «الحذرة» لهذه المنافسة الكبيرة في مهرجان المرموم الذي يعد من أقوى المهرجانات في الخليج، مؤكداً أن الشوط كان قوياً وشاركت فيه نخبة الهجن ليحالفها التوفيق في أن تنال «الحذرة» الرمز. وأشاد بن مروشد بحسن التنظيم لهذا المهرجان في ميدان المرموم، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى شيوخنا الكرام على دعمهم الكبير وتشجيعهم لرياضة الآباء والأجداد.

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