ختام بطولة الدولة لـ «قوى أصحاب الهمم»

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت أول من أمس، على ميدان ومضمار نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، منافسات بطولة الدولة لألعاب القوى لأصحاب الهمم للموسم الرياضي الحالي، شارك في البطولة 100 لاعب ولاعبة من مختلف أندية أصحاب الهمم في ألعاب رمي القرص، دفع الجلّة، الرمح والصولجان بالإضافة إلى سباقات مئة ومائتان وأربعمائة وثمانمائة متر. وفيما يخص منافسات الميدان فقد أسفرت النتائج عن فوز لاعبة نادي خورفكان «سمية بن دلهوم» بذهبية رمي القرص للسيدات بينما فاز بذهبية الرجال لاعب نادي دبي «عمير يونس».

كما حصل على ذهبية دفع الجلة رجال فئة (F33) لاعب نادي الثقة «أحمد الحوسني»، وفي فئة (F54/55/56/57) حصل لاعب نادي خورفكان «وليد الشحات» على الميدالية الذهبية، أما في فئة (F11/36/37/42) فقد حصد الذهبية لاعب نادي العين «محمد الكعبي»، كما حصد لاعب نادي دبي «عبدالله الفلاسي» ذهبية فئة (F34) وأخيراً وفي فئة (F32) فقد فاز لاعب نادي الثقة «أحمد باجابر» على الميدالية الذهبية، بينما في منافسات الجلة للسيدات حصلت لاعبة نادي أبوظبي «سارة الجنيبي» على ذهبية فئة (F32/33/34) بينما حصدت ذهبية فئة (F13/37/40/46) لاعبة خورفكان «مريم الزيودي».

وفي إطار منافسات رمي الرمح للرجال فقد حقق «مبارك الظنحاني» لاعب خورفكان ذهبية فئة (F33/34)، كما حصد ذهبية فئة (F54/55/56/57) لاعب نادي دبي «عمير يونس»، وأخيراً أسفرت مسابقة فئة (F11/37/42) عن فوز لاعب عجمان «عادل شاهين» بالميدالية الذهبية.

هذا وقد انتهت نتائج مسابقة رمي القرص إلى حصول «عمير يونس» لاعب نادي دبي على ذهبية فئة (F33/54/55/56)، كما حصل لاعب نادي العين «محمد الكعبي» على ذهبية فئة (F36/37/40).

وحصدت لاعبة نادي العين «ذكرى الكعبي» ذهبية الصولجان لفئة (F32) وفي ذات الفئة للرجال حصل لاعب دبي «محمد البلوشي» على الميدالية الذهبية.

وفي إطار منافسات المضمار فقد فاز بذهبية مئة متر للسيدات لفئة (RR1/RR2) لاعبة نادي دبي «حمدة المنصوري»، وفاز بذهبية الفئة نفسها للرجال لاعب نادي أبوظبي «راشد المحرمي»، كما فازت لاعبة نادي الثقة «رحمة خليفة» بذهبية فئة (T35/46).

كما وفاز بذهبية مسافة 100م لفئة (T12/46/47) اللاعب «يحيى البلوشي» لاعب نادي الثقة، وحصد ذهبية المسافة ذاتها لفئة (T53/54) اللاعب «محمد المزروعي»، بينما حصل اللاعب «أحمد نواد» لاعب نادي العين على ذهبية فئة (T33/34).

هذا وفي مسابقة 200 م للرجال فقد حصل لاعب نادي دبي «محمد يوسف» على الميدالية الذهبية لفئة (T34/53/54)، كما حصل لاعب نادي الثقة «يحيى البلوشي» على ذهبية فئة (T46/47).

وعاد «أحمد نواد» ليحرز ذهبيتي سباقي 400 و800 متر لفئات (T34/53) و(T34) على الترتيب.

وأعرب ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية عن تقديره لكل القائمين على إنجاح البطولة وعلى رأسهم قيادتنا الرشيدة التي تضع أصحاب الهمم على رأس أولويات العمل المجتمعي والأنشطة المختلفة.

وأكد المهيري على الأهمية الكبيرة لبطولة الدولة لألعاب القوى والتي من شأنها الوقوف على مستويات اللاعبين الذين يشكلون قوام المنتخب الوطني وكذلك الاحتكاك فيما بين اللاعبين من أنحاء الدولة ومن كل الأندية التي توجه لها المهيري بشكر خاص لما يبذلونه من جهود لدعم الرياضيين وتقديم الكوادر الرياضية والإدارية التي تعزز الأنشطة الرياضية لأصحاب الهمم.

كما عبر الأمين العام عن إعجابه الشديد بمستويات اللاعبين والتي أوجدت منافسة كبيرة ستصب في النهاية لصالح المنتخب الوطني الذي ننتظر منه الكثير في المحافل الدولية والإقليمية المقبلة.

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