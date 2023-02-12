الشارقة يتصدر دوري رجال اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تصدر فريق رجال الشارقة لكرة اليد المجموعة الثانية في الدور نصف النهائي لدوري أقوياء اليد، بعد فوزه على مستضيفه فريق النصر بنتيجة (32-23)، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية من المسابقة، على صالة نادي النصر في دبي، وبالجولة نفسها حقق فريق اليد بنادي الجزيرة الفوز على ضيفه فريق اليد بنادي دبا الحصن بنتيجة (29-26).

ولم يجد فريق الشارقة صعوبة في تجاوز مستضيفه فريق النصر رغم تعادل الفريقين بنهاية الشوط الأول (12-12)، وخصوصاً في الشوط الثاني الذي سيطر عليه الفريق لعباً ونتيجة بتوسيع الفارق تدريجياً وصولاً للنتيجة الأكبر بمشوار الملك بالبطولة التي يسعى للفوز بلقبها في رحلة الدفاع عن اللقب، وخاض الملك الشرقاوي اللقاء تحت القيادة الفنية الجديدة لمدربه التونسي سامي السعيدي ويختتم الشارقة مبارياته في الدور قبل النهائي بمواجهة الجزيرة 18 فبراير.

وبعقر داره حقق فريق الجزيرة فوزه الأول بهذه المرحلة من البطولة وجاء على حساب ضيفه فريق دبا الحصن بنتيجة (29-26) بعد أن دانت له أفضلية اللعب والنتيجة من بداية المباراة منحته حسم نتيجة الشوط الأول (14-10)، وبذلك رفع الجزيرة رصيده إلى 4 نقاط وضعته في المركز الثالث بفارق الأهداف عن النصر الثاني بالرصيد نفسه ولكل منهما فوز وخسارة، ويحتل فريق دبا الحصن المركز الرابع والأخير بالمجموعة الثانية برصيد نقطتين من خسارتين.

وسيتم حسم الترتيب النهائي لفرق المجموعة الثانية بختام الجولة الثالثة والنهائية للدور قبل النهائي للبطولة والمقرر إقامتها يوم الجمعة في السابع عشر من الشهر الجاري، ووفق لوائح البطولة يحصل متصدر كل مجموعة من مجموعتي دور نصف النهائي على نقطتين اعتباريتين في رصيده بالدور النهائي، بينما يحصد الوصيف نقطة اعتبارية واحدة.

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