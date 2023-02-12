الرابطة العالمية لـ " الكيك بوكسينج" تشيد بجهود الإمارات لدعم الرياضة و استضافة البطولات الدولية

المصدر: وام

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أكد كارلوس رامجانالي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الرابطة العالمية لمنظمات الكيك بوكسينج أن دولة الإمارات تبذل جهوداً متميزة لاستضافة الفعاليات الرياضية المختلفة، خاصة المرتبطة برياضة المواي تاي والكيك بوكسينج، وفق استراتيجية ريادية ومتكاملة .

وأوضح رامجانالي - الذي يشغل أيضاً منصب مدير تطوير الأعمال والعلاقات الخارجية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا - أن نجاح بطولة الكيك بوكسينج للمحترفين في صالة "الاتحاد أرينا"، يؤكد حجم العمل المهني الجيد من اتحاد الإمارات للعبة برئاسة سعادة عبد الله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للمواي تاي.

وقال: "لدينا ثقة كبيرة بالجهود التي يبذلها اتحاد الإمارات للمواي تاي للارتقاء بالمستوى الفني وجذب المزيد من المواهب، ونلاحظ جميعاً أفضل الممارسات العالمية وفق أكبر المعايير في تنظيم البطولات، نريد أن نمضي معاً في جميع المسارات التي تساعدنا على تحقيق أهدافنا، وندرك بكل ثقة بأن القادم سيكون جيداً بالمزيد من الخطوات النوعية".

وأوضح رامجانالي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات /وام/ أن هناك خطوات حثيثة وملموسة لإدراج اللعبة في برنامج الدورات الأولمبية بعد حصولها سابقا على الاعتراف الأولمبي وتمثل هذه الخطوة فرصة كبيرة لتتويج الجهود المبذولة، وبناء قاعدة متميزة من المواهب التي ترسم مسارات جيدة لمستقبل اللعبة وتطورها.

وحول الحضور الجماهيري في بطولة الكيج بوكسينج للمحترفين، التي أقيمت في صالة "الاتحاد أرينا"، بمشاركة 28 لاعباً ولاعبة يمثلون 18 دولة، قال رامجانالي:" كان مميزاً للغاية أن نرى هذا الزخم الكبير والشغف بمشاهدة نخبة من الأبطال، كانت الأمور صعبة سابقاً لأننا لم نستطع أن نرى الجمهور في الصالات لمتابعة المباريات، بسبب جائحة كوفيد 19 لكننا ندرك أهمية الدافع المعنوي للاعبين، وما يمنحه الحضور الجماهيري من إضافة قوية للبطولات".

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