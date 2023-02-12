«عمالقة الخليج» و«أفاعي الصحراء» في ختام دوري الإمارات للكريكيت

المصدر: دبي - البيان

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شهد ستاد دبي الدولي للكريكيت مساء اليوم الأحد منافسات المواجهة الختامية من بطولة «دوري الإمارات للكريكيت T 20»، الذي انطلق منتصف يناير الماضي برعاية موانئ دبي العالمية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة بمشاركة 6 فرق محترفة.

أسفرت منافسات أمس عن وصول فريق عمالقة الخليج إلى الدور النهائي بعد فوزه أول من أمس الجمعة باستاد دبي الدولي للكريكيت على فريق إم آي الإمارات، ليقابل في النهائي فريق أفاعي الصحراء، الذي سبق له الفوز على فريق عمالقة الخليج الأسبوع الماضي في بداية التصفيات.

وأعدت اللجنة المنظمة للبطولة برنامجاً استثنائياً من الفعاليات المصاحبة ليوم الختام، الذي يتوقع له أن يكون استثنائياً، والذي سيشهد حضوراً جماهيرياً غفيراً، حيث بيعت كل تذاكر المباراة النهائية، إلى جانب المتابعة الكبيرة التي ينتظرها الحدث من خلال البث التلفزيوني المباشر عبر القنوات المتخصصة التي كانت فازت بالحقوق الحصرية لنقل الحدث الذي يضم اشهر نجوم اللعبة على مستوى أسيا والعالم.

من جانبه، وجهت للجنة المنظمة للحدث الدعوة إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح والتعايش رئيس اتحاد الإمارات للكريكيت، ورؤساء ومسؤولي المجلس الدولي للكريكيت والمجلس الاسيوى للعبة، إضافة إلى رموز ومسؤولي الرياضة الإماراتية، ومسؤولي مجموعة موانئ دبي العالمية، والشركات الراعية للفرق الستة التي شاركت في البطولة.

وكانت اللجنة الإعلامية قد نظهر أمس مؤتمرا صحافيا في صالة المؤتمرات باستاد دبي الدولي للكريكيت، أعلنت خلاله برنامج ختام الحدث وكافة الفعاليات المصاحبة، كما نظمت مجموعة من اللقاءات الصحافية والتليفزيونية مع أشهر نجوم البطولة، وتوقعات مدربي لقاء الختام وحظوظ كل فريق في الفوز.

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