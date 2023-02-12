مطر الطاير يتوج الفائزين في النسخة 22 من ماراثون دبي العالمي

المصدر: البيان

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توج معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي الفائزين في النسخة 22 من ماراثون دبي العالمي الذي أقيم لأول مرة في مسار جديد بمدينة إكسبو دبي وسط اهتمام عالمي بالحدث، الذي حظي بدعم كبير من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، في ظل مشاركة 16975 عداء من المحترفين والهواة من مختلف الأعمار والجنسيات ومجموعة من نخبة العدائين من داخل وخارج الدولة، الذين يحرصون على المشاركة في أحد أسرع واقوى سباقات الماراثون العالمية، وأحد أبرز الأنشطة الرياضية السنوية التي تشهدها دبي.

وأشاد معالي مطر الطاير بالنجاح الذي حققته النسخة 22 من ماراثون دبي العالمي حيث أقيم الحدث الاستثنائي للمرة الأولى في مدينة إكسبو دبي التي باتت معلمًا حضارياً عالمياً كما أصبحت مقراً لإقامة الأحداث الرياضية العالمية الكبرى ومن بينها ماراثون دبي الذي قدم لنا نسخة جديدة مميزة وناجحة في امتداد للنجاحات التي حققتها النسخة 21 الماضية. وحيا معاليه جهود اللجنة المنظمة والقائمين على تنظيم الماراثون، مهنئاً إياهم بالنجاح الكبير الذي تحقق مؤكداً أن الماراثون سيواصل حضوره الدائم ضمن أهم الأحداث السنوية التي تقام في دبي والمنطقة.

وأكد معالي مطر الطاير أن الحدث حظي بدعم كبير من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، حيث حرص سموه على توفير كافة المقومات والإمكانات لإنجاحه حتى وصل الماراثون إلى هذه المكانة الدولية ليس على مستوى الدولة ولا الشرق الأوسط وآسيا فقط، إنما على صعيد العالم، مشيرا معاليه أيضاً إلى الدعم الذي وفرته كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية لإنجاح الحدث، وتوفير الانسيابية والأمان لجميع المشاركين وتحقيق أعلى مستويات التميز للحدث العالمي.

وحضر تتويج الفائزين سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وصلاح تهلك الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة راعي الماراثون، وأحمد الكمالي المنسق العام للماراثون وبيتر كونيرتون مدير السباق الذي بلغ مجموع جوائزه أكثر من نصف مليون دولار.

وفاز بالمركز الأول في فئة الرجال المحترفين لمسافة 42.195 كيلومترا الإثيوبي أبديسا تولا أديرا الذي أنهى السباق في زمن 02:05:42 ساعة، تلاه الإثيوبي دريسا جيليت أولفاتا في المركز الثاني بعد إنهائه السباق في زمن 02:05:51 ساعة، وحل الإثيوبي هايمانوت أليو إنجدايهو في المركز الثالث بعد إنهائه السباق في زمن 02:05:57 ساعة.

وفي فئة السيدات المحترفات فازت الإثيوبية ديرا ديدا يامي بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن 02:21:11 ساعة، تلتها الإثيوبية روتي أجا سورا في المركز الثاني بعد إنهائها السباق في زمن 02:21:24 ساعة، وحلت الإثيوبية سيرانيش يرجا داجني في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن 02:21:59 ساعة.

وفي سباق 10 كيلومترات فاز بالمركز الأول في فئة الرجال، المغربي نعمان العيساوي بعد إنهائه السباق في زمن 29:00 دقيقة، تلاه المغربي أنور الغوز في المركز الثاني بزمن 29:02 دقيقة، وحل الإثيوبي فيسة تاديز في المركز الثالث بزمن 29:02 دقيقة، وفي فئة السيدات، فازت الهندية سوربي مونجا بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن 29:14 دقيقة، تلتها النيجيرية أولوفيسايو جبري في المركز الثاني بعد إنهائها السباق في زمن 29:19 دقيقة، وحلت الشقيقتان الليبيتان سهيلة ورولا الحسيني في المركزين الثالث والرابع بزمن 30:30 دقيقة، و30:36 دقيقة.

وفي فئة أصحاب الهمم للرجال توج السويدي مارسيل هوج بالمركز الأول بعد إنهائه السباق في زمن 01:23:50 ساعة، تلاه الهولندي جيتز بليت في المركز الثاني بعد إنهائه السباق في زمن 01:24:28 ساعة، وحل الجنوب أفريقي تيان بوش في المركز الثالث بزمن 01:49:48 ساعة، وفي فئة أصحاب الهمم للسيدات فازت البريطانية إيدن رينبو كوبر بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن 01:47:15 ساعة، تلتها السويدية باتريشيا إيكوس في المركز الثاني بزمن 01:56:53 ساعة، وحلت السويدية ألكساندرا هيبلينغ في المركز الثالث بزمن 01:57:27 ساعة.

وقد تولّت فرق عمل شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وإدارة مدينة إكسبو دبي واللجنة المنظمة للماراثون اختيار مسارات الجري للفئات وللمسافات المختلفة. كذلك، قدّمت هيئة الطرق والمواصلات بدبي دعماً كبيرا للماراثون بتوفير رحلات خاصة مجانية الى مقر إكسبو لجميع المشاركين والجمهور انطلقت من الساعة الرابعة صباحاً اليوم الأحد.

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