منتخبنا يواجه عُمان وقطر في «آسيوية كرة الهدف» اليوم

المصدر: (عجمان - وام)

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يخوض منتخبنا الوطني لكرة الهدف اليوم الأحد مباراتين في بطولة غربي آسيا، أمام عُمان وقطر، وتقام البطولة في نادي عجمان لذوي الإعاقة، تحت رعاية سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان. وكان منتخبنا فاز على نظيره الكويتي 16-11 في المباراة الافتتاحيّة.

وقال موح الموح مدرب منتخبنا: المباراة كانت صعبة، لأن المنتخب الكويتي يمتلك عناصر شابة تجيد التصويب بقوّة ما جعل مجريات المباراة صعبة على فريقنا ونجحنا في حسم النتيجة لمصلحتنا.

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