1182 مطية في انطلاقة «ختامي المرموم»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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شهد مهرجان المرموم التراثي «ختامي المرموم» انطلاقة قوية في المنافسات الافتتاحية التي دشنتها سباقات الحقايق لهجن أبناء القبائل مساء أمس في ميدان المرموم، حيث تنافست 1182 مطية بشعارات ملاك الهجن المشاركين من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. وتسابقت نخبة الهجن العربية الأصيلة في فعاليات اليوم الأول على مدار أربعة وعشرين شوطاً لمسافة 4 كلم، وخصصت الأشواط العشرة الأولى لهجن الإنتاج.

وقصت «شلفا» شريط الافتتاح لعامر محمد زايد المنصوري بعد حصدها صدارة التحدي الرئيس للحقايق الأبكار بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن قدره 5:49:3 دقائق. وتألق «معرف» في ثاني التحديات والمخصص للحقايق الجعدان بشعار خليفة سالم سعيد حلوكة مسجلاً زمناً قدره 5:48:5 دقائق.

وحصدت «الذيبة» المركز الأول في الشوط الثاني لخليفة نصيب خليفة الخيلي مسجلة زمناً قدره 5.49.8 دقائق، وتصدر «الأشهب» الشوط الثاني للجعدان لسالم عبدالله سالم سعيد العامري مسجلاً زمناً قدره 5.49.8 دقائق، ونالت «ادها» لعلي سعد آل نابت المري صدارة الشوط الخامس مسجلة زمناً قدره 5.48.8 دقائق، وفاز «الحذر» بالمركز الأول في الشوط السادس لمحمد عتيق بن زيتون مسجلاً زمناً قدره 5.52.8 دقائق.

وأضافت «فهدة» النقطة الثانية لمحمد عتيق بن زيتون المهيري بتصدرها الشوط السابع مسجلة زمناً قدره 5.52.9 دقائق، وحققت «عشاقة» الصدارة في الشوط الثامن لمحمد ظبيب راشد الدرعي مسجلة زمناً قدره 5.51.6 دقائق.

وانتزع «لهب» لعلي غانم بن حمودة الظاهري صدارة الشوط التاسع مسجلاً زمناً قدره 5.50.5 دقائق، وبصمت «الظبي» على صدارة آخر أشواط الإنتاج لسعيد سالم دربش العامري مسجلة زمناً قدره 5.49.2 دقائق.

أشواط مفتوحة

اقتنصت «زاخر» لسالم مبارك محمد العامري ناموس أول الأشواط المفتوحة بصدارتها الشوط الحادي عشر مسجلة زمناً قدره 5.50.0 دقائق، فيما حلق «الصداوي» بصدارة الشوط الثاني عشر لسيف محمد بن النخيرة المحرمي مسجلاً زمناً قدره 5.50.1 دقائق.

ورغم المنافسة القوية في الأشواط الافتتاحية، إلا أن أفضل توقيت تم تسجيله في الشوط السادس عشر عن طريق بطل الشوط «ولوال» بشعار أحمد محمد بن روية الخييلي بعد أن أنهى مسافة الـ4 كلم في زمن قدره 5.46.7 دقائق.

منافسات الرموز

من جهة أخرى، تتواصل في ميدان المرموم اليوم الأحد منافسات سن الحقايق لهجن أبناء القبائل في الفترتين الصباحية والمسائية، وتشهد الفترة الصباحية إقامة 26 شوطاً منها 14 شوطاً في فئة الإنتاج، بينما تشهد الفترة المسائية منافسة ساخنة على رموز سن الحقايق وهي كأسان للأبكار المفتوح والإنتاج، وبندقيتان للحقايق الجعدان المفتوح والإنتاج، كما ستشهد الفترة المسائية بالإضافة إلى أشواط الرموز إقامة 16 شوطاً مفتوحاً.

ويحصل الفائزون بالمراكز من الأول وحتى الخامس في أشواط الرموز والفائزون من المركز الأول وحتى المركز العاشر في بقية الأشواط، على جوائز نقدية قيمة سواء في الفترة الصباحية أو الفترة المسائية.

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