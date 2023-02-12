محمد الشرقي يتوّج الفائزين في «دولية الفجيرة للرماية الجبلية»

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور البطولات في استقطاب الرياضيين من مختلف دول العالم، وتعزيز قطاع الرياضة في الدولة، والارتقاء به نحو العالمية، جاء ذلك، خلال حضور سموه ختام بطولة الفجيرة الدولية للرماية الجبلية، وتتويج الفائزين في جميع فئاتها.

وأشار سموه إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للرياضة بكافة أنواعها، وتوجيهات سموه باستضافة وتنظيم البطولات النوعيّة في الإمارة، بما يخدم توجهات الدولة في المجال الرياضي، ويعزز حضورها فيه عالمياً.

وبدأ حفل ختام البطولة بكلمة العقيد سيف الزحمي مدير البطولة، الذي وجّه الشكر والتقدير لسمو ولي عهد الفجيرة، على رعاية الحدث، وتوفير كافة الإمكانات لإنجاحه.

وتوّج سموه الأبطال الفائزين في منافسات البطولة الحاصلين على أعلى المجاميع، كما كرم الرعاة والمساهمين في دعم وإنجاح الحدث، وتخلل الحفل فيلم عن البطولة وفعالياتها المصاحبة، وردود فعل المشاركين فيها، منذ انطلاقها حتى اليوم الأخير.

وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة، بمستوى تنظيم البطولة، وجهود اللجان فيها، مثمناً النجاح الذين حققته البطولة في الرماية الجبلية على مستوى العالم، والصدى الإيجابي الذي خلفته في الأوساط الرياضية والمجتمعية.

وتوّج الفرنسي ماثيو ديلماس بالمركز الأول عن الفئة المفتوحة، فيما نالت الأمريكية ماديسون شارب المركز الأول عن فئة النساء، وعن فئة الناشئين، حصل الأمريكي جوزيف فانيزي على المركز الأول، وجاء المتنافس الإيطالي ألسنادرو جايتاني أولاً عن فئة الرجال.

حضر حفل الختام، محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسالم الزحمي مستشار مكتب سمو ولي الفجيرة، وعدد من المديرين والمسؤولين، وجمع غفير من الجمهور.

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