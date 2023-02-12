تعزيز الشراكة الرياضية بين شرطة دبي ونادي أصحاب الهمم

المصدر: دبي - وام

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أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الحرص على تعزيز الشراكة بين شرطة دبي ونادي دبي لأصحاب الهمم في المجال الرياضي، عبر برامج مشتركة لزيادة الوعي بأهمية ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، ووضع استراتيجية رياضية خاصة لمنتسبي شرطة دبي من «أصحاب الهمم».

وبحث معاليه خلال زيارته نادي دبي لأصحاب الهمم، مع ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، واطلع على مبادرات النادي المختلفة وأنشطته وبرامجه الرياضية والثقافية والاجتماعية، مثمناً دوره الرائد في تمكين أصحاب الهمم رياضياً وثقافياً واجتماعياً، في ضوء الاهتمام الكبير الذي يحظون به من القيادة الرشيدة، لتحقيق طموحاتهم على الصعد كافة.

وقال ثاني جمعة بالرقاد: إن أهم مخرجات زيارة معالي الفريق عبدالله خليفة المري تتمثل في وضع استراتيجية رياضية خاصة لمنتسبي شرطة دبي من «أصحاب الهمم»، وفق النهج المرسوم وصولاً إلى الغاية المبتغاة.

وأكد ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، والمدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، أن شرطة دبي تعد نموذجاً مثالياً يحتذى به في تعزيز مفهوم الدمج الشامل لأصحاب الهمم في المجتمع، من خلال الأهداف الاستراتيجية والسياسات المنفذة لهذه الفئة في كل برامج شرطة دبي.

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