«ميدان» يواصل صدارته لدوري الإمارات للصيد بالصقور

المصدر: أبوظبي - وام

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تصدر فريق ميدان ترتيب دوري الإمارات للصيد بالصقور بعد نهاية الجولة الخامسة التي استضافتها العاصمة أبوظبي ورفع رصيده إلى النقطة 15، وحل ند الشباب وصيفاً بنفس الرصيد وبفارق الأهداف عن المتصدر، وتراجع دبي إلى المركز الثالث وتوقف رصيده عند النقطة 12.

وأسفرت منافسات الجولة الخامسة عن فوز الوسطي على النخرة 3 - 1، وميدان على دبي بالنتيجة نفسها، فيما تغلب ند الشبا على القدرة برباعية، ونوماس على مربان والفرسان على حبشان 3 - 1.

ومن المقرر أن تقام الجولة السادسة لفئة العامة يوم الجمعة المقبل في دبي، فيما تقام الجولة الثالثة فئة أصحاب السمو الشيوخ في اليوم نفسه.

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