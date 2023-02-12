نخبة عدائي العالم في ماراثون دبي اليوم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يعود وبقوة ماراثون دبي صباح اليوم، أحد أبرز الأنشطة الرياضية السنوية التي تشهدها المنطقة، بعد أكثر من 3 سنوات إلى التقويم الرياضي العالمي، وتحت رعاية مجلس دبي الرياضي، ليوفر لآلاف المتسابقين الفرصة للمنافسة في ثلاثة سباقات، ومكتملاً بمسار جديد تماماً ليبدأ وينتهي في قبة الوصل الشهيرة من مدينة إكسبو دبي، وبمجموع جوائز تتجاوز 500 ألف دولار.

وتم نقل الحدث مؤخراً من مكانه المعتاد على طريق أم سقيم، ليعمل مسؤولو الحدث بلا كلل على مدار الساعة للتحضير لثلاثة مسارات للسباق من الصفر وخط نهاية، والذي سيكون واحداً من أكثر مسارات العام التي لا تنسى، بعدما أوقف فيروس كورونا وقيود السلامة الحدث مؤقتاً، وليعود أقدم ماراثون دولي في الشرق الأوسط، وليرحب بعودة جميع المشاركين في الحدث، فيما يتطلع الماراثون إلى إعادة تأكيد نفسه واحداً من أسرع السباقات في العالم عند عودته التي طال انتظارها.

ويبدأ سباق الماراثون الرئيسي ومسافته 42.195 كم في الساعة 6:00 صباح اليوم، ويتنافس خلاله الرياضيون من جميع القدرات والمستويات في نفس الوقت مع نخبة متخصصي الجري للمسافات الطويلة في العالم، وسيشهد مسار الماراثون بداية قوية من امتداد مدينة إكسبو دبي إلى بعض الطرق السريعة الحديثة في المدينة، مروراً بمجمع دبي للاستثمار وجميرا جولف إستيت، قبل أن يعود ليصل إلى نقطة النهاية أمام قبة الوصل الشهيرة، في حين سيبدأ سباق الطريق لمسافة 10 كيلومترات في الساعة 8:00 صباحاً، والسباق المجتمعي لمسافة 4 كيلومترات في الساعة 11:00 صباحاً.

نجوم الجري

في سباق العدائين النخبة والمحترفين، يتباهى الإثيوبي تسيغاي ميكونين (27 عاماً)، بطل ماراثون دبي 2014، بتسجيله أفضل زمن شخصي له وهو 2:04:32 ساعة، وفاز عام 2017 أيضاً ببطولة ماراثون هامبورغ.

ويتنافس ميكونين اليوم، مع عدد من مواطنيه الموهوبين وذوي الخبرة، بما في ذلك فيكر بيكيلي (24 عاماً)، والذي شارك في 6 سباقات ماراثون دولية فقط خلال مسيرته، وحقق الانتصار في 5 منها، وهناك أيضاً، العداء أبيرا كوما بطل روتردام السابق، والذي يعتبر واحداً من أبرز العدائين الإثيوبيين العالميين الذين شاركوا في سباقات الماراثون لأول مرة في دبي.

وغيبريتساديك أبراها (30 عاماً)، الفائز في مراكش وبراغ وغوانزهو، وهو يتمتع بالكثير من الخبرة في سباقات الماراثون، ففي أكتوبر 2022، فاز بماراثون ليوبليانا بسلوفينيا بزمن 2:06:09 ساعة، ليحقق أفضل زمن شخصي.

نجمات الماراثون

أما في سباق العداءات النخبة والمحترفات، تعتقد غوتيمي شون (31 عاماً)، الفائزة بالمركز الثاني في ماراثون دبي لعام 2020، أن بإمكانها التقدم بشكل أفضل في عام 2023، حيث شاركت في 18 سباقاً للماراثون ونصف الماراثون على مدى السنوات العشر الماضية، وفي عام 2015 حلت وصيفة لماراثون هيوستن.

وتواجه أيضاً منافسة قوية من مواطناتها روتي آغا (28 عاماً)، والتي حققت أفضل زمن شخصي قدره 2:18:34 ساعة في ماراثون برلين 2018، كما فازت بماراثون طوكيو، ونالت الميدالية الفضية في سباق 5000 متر في بطولة العالم للناشئين 2012.

وجيليت بوركا (36 عاماً)، وسجلت أسرع أزمانها 2:20:45 ساعة، وحصلت على المركز السادس في ماراثون دبي عام 2018، ثم فازت بالميدالية الفضية في 10000 متر جري في بطولة العالم 2015 في بكين، وفازت كذلك بالميدالية الذهبية لسباق 1500 متر في بطولة العالم للصالات المغلقة 2008 في فالنسيا.

وسيرانيش ييرغا (22 عاماً)، والتي فازت بثلاثة سباقات متتالية في عام 2022، والتي لا تزال تتمتع بإمكانات هائلة، ودخلت ثلاثة سباقات ماراثون فقط في مسيرتها القصيرة، وفازت بها العام الماضي، وهي سباقات ماراثون سلوفينيا، وماراثون ليوبليانا وحققت أفضل زمن شخصي 2:21:08 ساعة، وماراثون مدريد في أبريل الماضي.

أصحاب الهمم

وفي فئة الكراسي المتحركة، سيعود السويسري مارسيل هوغ حامل اللقب، والملقب بـ«الرصاصة الفضية»، وكله آمال بأن يتوج مرة أخرى في دبي، بالإضافة إلى تحقيق زمن عالمي جديد يعتقد أنه في متناول يده. وفي فئة الكراسي المتحركة للسيدات، تقوم الإنجليزية إيدن رينبو كوبر، بأول زيارة لها إلى دبي بعد ستة أشهر فقط من حصولها على الميدالية الفضية في دورة ألعاب الكومنولث في برمنغهام.

2023

يدعم ماراثون دبي 2023 كل من أديداس، سوق دبي الحرة، NORQAIN، شبكة راديو القناة الرابعة، الأمين، مجلس دبي الرياضي، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، شرطة دبي، وبلدية دبي.

04:00

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، أن مترو دبي سيبدأ العمل من الساعة 4:00 صباحاً في يوم السباق، مع النقل إلى الموقع مجاناً لجميع المتسابقين المسجلين، والذين لديهم أرقام السباق الرسمية، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم النسخة الأولى من ماراثون دبي في مدينة إكسبو دبي.

500000

يبلغ مجموع الجوائز، 500 ألف دولار، وتوزع بالتساوي بين أبطال الرجال والسيدات، يحصل صاحبا المركز الأول في السباق الرئيسي على 80 ألف دولار. وفي فئة المواطنين في السباق الرئيسي للماراثون وسباق الكراسي المتحركة، يحصل المركز الأول على 5000 دولار، وفي سباق الكراسي المتحركة المفتوح، يحصل صاحبا المركز الأول على 25000 دولار، وفي سباق الطريق لمسافة 10 كلم، المركز الأول على 4000 دولار.

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