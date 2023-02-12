رقم جديد للإمارات في 400 متر حواجز بالدوري العماني

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت مهرة عبدالرحيم، نجمة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، رقماً جديداً للدولة في سباق 400 متر حواجز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري العماني لألعاب القوى للموسم الجاري، الذي أقيم على مجمع السلطان قابوس الرياضي، وينظمه الاتحاد العماني لألعاب القوى، وسجلت زمناً قدره 1.09 دقيقة، (الرقم القديم 1.11 دقيقة).

وأشارت بلقيس الشحي، رئيس قسم الألعاب الفردية في نادي الشارقة الرياضي للمرأة، إلى أن احتساب نتائج لاعبات النادي في الدوري العماني يهدف إلى المنافسة على لقب البطولة في حال أكملن المشاركة في جميع جولات الدوري، البالغة 5 جولات، وتنتهي في أبريل المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز