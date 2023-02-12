بول غريغا بطل «المحترفين» لسباق السلم الصحراوي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اختتمت أمس، فعاليات الموسم السابع لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، بإقامة السباق الصحراوي المفتوح، الذي حسم لقبه في فئة المحترفين السلوفيني بول غريغا دراج شباب الأهلي، فيما انتزع راشد البلوشي دراج «الشعفار جميرا» لقب الهواة.

وقدم 227 دراجاً من 30 جنسية أجمل صور التنافس في منطقة محمية المرموم ذات الطبيعة الساحرة التي تغطي مساحة 40 هكتاراً تقريباً من الأرض الخصبة المليئة بالشجيرات والحيوانات النادرة والعديد من أنواع الطيور المحلية والطيور المهاجرة، وأكثر من 10 كلم من البحيرات، بما فيها بحيرات القدرة؛ التي تعتبر لوحة فنية مزينة بأشجار الغاف. ونظراً لجمال المنطقة اختارتها اللجنة المنظمة نقطة انطلاق السباق الصحراوي المفتوح.

جاء السباق الذي بلغت جوائزه 310 آلاف درهم، حافلاً بالندية والإثارة على طول المسار البالغ 50 كلم والذي تضمن العديد من التحديات المتنوعة بمناطق الكثبان الرملية والصخرية، والبرك المائية والمسارات الصعبة، ما أضفى طابعاً تنافسياً فرض على الدراجين بذل كل طاقاتهم البدنية ومهاراتهم الفنية لإكمال السباق.

وبفوزه بلقب المحترفين، نال بول غريغا جائزة المركز الأول البالغة 40 ألف درهم، فيما حصل الهولندي هيغرلاند من شباب الأهلي جائزة المركز الثاني (30 ألف درهم)، وسفيان حدي من نادي أبوظبي للدراجات الهوائية جائزة المركز الثالث (20 ألف درهم)، ونال أصحاب المراكز من 4 إلى 15 على جوائز متفاوتة.

وضمن فئة الهواة، حصل راشد البلوشي على جائزة المركز الأول (30 ألف درهم)، وجاء ماجد البلوشي من شرطة دبي ثانياً وحصل على 20 ألف درهم، وحل سعيد حسن من شرطة دبي ثالثاً وحصل على ـ15 ألف درهم، ونال أصحاب المراكز من 4 إلى 15 على جوائز متفاوتة.

وقامت اللجنة المنظمة بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئتي الهواة والمحترفين، كما تم تتويج فريق شرطة دبي بالمركز الأول في سباق الإماراتيين الهواة الثاني الذي أقيم بتاريخ 4 فبراير. وبنهاية السباق الصحراوي المفتوح، اختتمت بطولة السلم للدراجات الهوائية موسمها السابع بنجاح بمجموع جوائز وصل إلى 5 ملايين درهم.

شكر

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، على متابعة سموه المستمرة لجميع السباقات بتفاصيلها الدقيقة، مما كان له أكبر الأثر الكبير في بث روح الحماس فينا جميعاً من لجنة منظمة ومشاركين ورفع مستوى البطولة التي عززت مكانتها ضمن أقوى بطولات الدراجات الهوائية وأفضلها.

وأضاف: بفضل توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جاء مسك ختام الموسم السابع لبطولة السلم للدراجات الهوائية رائعاً ومبهراً، وحرصنا على تنويع السباقات للوصول إلى الأفضل، وكل الشكر للمتسابقين والفرق لأنهم أساس النجاح وبفضل آرائهم استطعنا الارتقاء بالسباقات إلى مستوى رفيع وغير مسبوق.

وأكد عمير الفلاسي أن تنوع تضاريس محمية المرموم منحتنا أريحية أكثر في تغيير المسارات، خصوصاً أن أعضاء اللجنة المنظمة على دراية بتضاريس المنطقة، وقال: البطولة منحتنا الفرصة لنقل صوراً عن روعة المكان للعالم بما يضمه من كثبان رملية وحيوانات مختلفة وبحيرات ممتدة وسط الصحراء أصبحت ملتقى العائلات وموطن بطولات الدراجات بفضل رؤية وتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

مشاركة قياسية

وسجل الموسم السابع مشاركة قياسية تخطت 1000 متسابق، ما يعكس مساهمة البطولة في نشر ثقافة ممارسة الرياضة عموماً والدراجات الهوائية خصوصاً، وتعزيز تواجدها وأهميتها من أجل مجتمع أكثر صحة وسعادة .

وانطلق الموسم السابع في 27 ديسمبر الماضي واستمر على مدار 46 يوماً وضم 7 سباقات رئيسية للهواة والمحترفين من الجنسين

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