الإيطالية إليزا بطلة المرحلة 3 من طواف الإمارات للسيدات

المصدر: العين - البيان

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خطفت الإيطالية إليزا بورغيني صدارة النسخة الأولى من طواف الإمارات للسيدات، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، بعد فوزها بمرحلة مجلس أبوظبي الرياضي (الثالثة وقبل الأخيرة) من السباق العالمي التي أقيمت في العين، وتقام اليوم المرحلة الرابعة من الطواف لمسافة 119 كلم، انطلاقاً من مقر أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، مروراً بأبرز معالم أبوظبي، ووصولاً إلى منطقة كاسر الأمواج.

وتوجت الإيطالية إليزا بورغيني من فريق تريك سيجافريدو الإيطالي، بطلة للمرحلة الثالثة (الجبلية) التي انطلقت من استاد هزاع بن زايد مروراً بأجمل معالم العين، ووصولاً إلى قمة جبل حفيت، لمسافة 107 كلم في زمن وقدره 2:48:24 ساعة وحلت زميلتها جايا ريليني من الفريق نفسه في المركز الثاني، تليها الإيطالية سيلفيا بريسكو من فريق الإمارات إي دي كيو.

قمصان

وحصلت إليزا بورغيني على القميص الأحمر الذي ترعاه أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية كمتصدرة للترتيب العام ، وفازت الألمانية لورينا وايبس (إس دي ووركس الهولندي) بالقميص الأخضر برعاية بايك أبوظبي كمتصدرة بالنقاط، بينما حصدت جايا ريليني (تريك سيجافريدو) على القميص الأبيض برعاية أبوظبي 360 كأفضل متسابقة شابة تحت 23 سنة، فيما توجت أغنيس سكالنياك سوجكا (كانيون) بالقميص الأسود برعاية أبوظبي إكسبيرينس كمتصدرة لمرحلة السرعة المتوسطة.

وتصدرت إليزا بورغيني الترتيب العام لطواف لالسيدات بمجموع زمني بلغ 09:10:53 ساعات، تليها مواطنتها وزميلتها في الفريق جايا رياليني ثم الإيطالية سيلفيا بيرسيكو من فريق الإمارات أي دي كيو،وعبرت إليزا عن سعادتها بنجاحها وزميلتها جايا في تحقيق الفوز.

وتوج الفائزات بالقمصان كل من الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومنصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، وفاطمة العلي ممثلة عن أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وغالية الأحبابي مدير مكتب الاتصال، جامعة الإمارات، والعقيد فاضل غدير الشامسي القائم بأعمال مديرية شرطة العين، وعاتي الظاهري مدير برامج الرحلات التعريفية في دائرة الثقافة والسياحة.

وأكد الدكتور مغير خميس الخييلي أن طواف الإمارات للسيدات يعزز جهود الارتقاء برياضة المرأة التي تحظى بدعم كبير في الإمارات، ويعد الطواف استكمالاً للنجاحات التي حققها طواف الإمارات على المستوى العالمي والذي يترجم بوجود طواف للسيدات لأول مرة في المنطقة والشرق الأوسط، مشدداً على أهمية الحدث للرياضة النسائية من أجل تشجيع الفتيات على ممارسة الرياضة.

مكانة

وقال الدكتور مغير الخييلي: طواف الإمارات للسيدات يؤكد مكانة الدولة في استضافة وتنظيم الفعاليات العالمية الكبرى، ويعد استمراراً للنجاحات التي حققها الطواف على مستوى الرجال، ليصبح الواقع حقيقة بتواجد طواف عالمي للدراجات الهوائية للسيدات ضمن الأجندة العالمية.

وثمن الدكتور مغير الخييلي الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لمختلف المجالات والقطاعات وفي مقدمتها القطاع الرياضي بشكل عام، ورياضة المرأة بشكل خاص، مشيداً بجهود مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، ودور المجلس الداعم لتعزيز نمط الرياضة وتحسين لياقة فئات المجتمع بما يدعم مؤشر جودة الحياة في أبوظبي، وأكد أن مثل هذه الفعاليات والأحداث الكبرى تساهم في تحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة بما يقودنا لتحقيق ثقافة صحية رياضية مستدامة لافتاً إلى أن الطواف يعزز من انتشار رياضة الدراجات لدى الفتيات بالدولة، وزيادة قاعدة الفرق والممارسين بما يعود بالنفع على رياضة الإمارات،كما سلطت المرحلة الثالثة للطواف الضوء على العديد من معالم مدينة العين الجميلة.

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