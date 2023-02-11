برامج تطوير المواهب في «ملتقى دبي»

المصدر: دبي - البيان

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نظم مجلس دبي الرياضي «ملتقى دبي الدولي لأكاديميات كرة القدم»، تحت شعار «تبادل الخبرات لتطوير المواهب الرياضية»، بحضور نخبة من الخبراء والمدربين، ضمن الخطة الاستراتيجية للمجلس، لتحقيق التميز والإنجازات ودعماً لجهود المجلس في اكتشاف وتطوير المواهب.

شارك في الملتقى مدربون من أندية ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي وميلان وكروزيرو وبلد الوليد وسلتا فيجو، بحضور أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، ومدراء ومشرفي أكاديميات كرة القدم بأندية دبي.

وتحدث خلال الملتقى ممثلو أشهر الأكاديميات العالمية في كرة القدم وفي مقدمتهم مارك فينيالس مسؤول منهجية التدريب بنادي برشلونة، ولورينزو مونديني مدرب ميلان الإيطالي، وخوزيه بارجيراس مارتينيز مساعد مدرب ريال مدريد، وجاك ووستر مسؤول البرامج الرياضية بنادي تشيلسي، وروبرتو باراجا مدير أكاديمية نادي كروزيرو.

واستعرض الملتقى في الجلسة الأولى تأثير فلسفة كرة القدم وأسلوب اللعب، وجاءت الجلسة الثانية بعنوان «تبادل الخبرات لتطوير المواهب الرياضية» وتحدث فيها فينيالس عن برامج النخبة واستكشاف المواهب، فيما استعرض مونديني طرق إعداد الموهوبين بشكل فردي، وناقش بارجيراس مارتينيز أساليب استخدام اللاعب لتنمية المواهب وكيفية إدارة المواهب في جانب التحليل الخاص بالمباريات والأداء الفردي، واستعرض كارلوس سالفادور مارتينيز موضوع تطوير ثقافة الفوز والأداء العالي، وكشف جاك ووستر عن كيفية تصميم المحتوى الخاص ببرامج تدريب الناشئين.

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