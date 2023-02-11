ختام دورة اللياقة البدنية وبناء الأجسام بدبي

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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اختتمت مساء أمس الجمعة دورة المستوى الثالث التي نظمتها أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام على مدار يومين بفندق أوكسدنتال بدبي، وشارك في إدارة فعاليات الدورة طاقم المحاضرين الدوليين، المكون من المهندس وليد عبدالكريم، كبير المحاضرين، والمحاضر الدولي سالم سعيد، وقام العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، بتكريم المشاركين في الدورة، والخريجين، وهم: الكابتن محمود رياض أول خريج ماجستير من العراق، وفادي العطار «مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف»، والكابتن محمد عبدالكريم، مدير الشؤون الإدارية في الأكاديمية، وذلك تقديراً لجهودهم التي أدت دوراً واضحاً في نجاح الأكاديمية.

وفي الختام تمنّى رئيس الأكاديمية التوفيق لكل المشاركين في مسيرتهم ومشوارهم المستقبلي في اللياقة البدنية وبناء الأجسام، مؤكداً حرص الأكاديمية على إقامة العديد من الدورات مستقبلاً.

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