بني ياس بطلاً للدوري العام للكرة الطائرة رجال

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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توج عبد الله الدرمكي رئيس اتحاد الكرة الطائرة، بني ياس بطلاً للدوري العام للطائرة رجال مساء اليوم، بعد فوزه على ضيفه شباب الأهلي بنتيجة 3-2، وكرر «السماوي» فوزه بنفس نتيجة الذهاب التي جرت في صالة نادي شباب الأهلي يوم الأربعاء الماضي.

وقدم الفريقان أداءً قوياً في الشوط الأول، وسارت النتيجة نقطة بنقطة حتى حسمه شباب الأهلي لصالحه بنتيجة 35-33، وتواصل الأداء بنفس القوة في الشوط الثاني، وحسمه أيضاً، شباب الأهلي لصالحه بنتيجة 25-20.

وتحسن أداء بني ياس في الشوط الثالث، ونجح في توسيع الفارق أكثر من مرة مع منافسه، لينجح في حسم هذا الشوط 25-18، وأدرك بني ياس التعادل بالفوز بالشوط الرابع 25-16، ثم حسم الشوط الخامس الفاصل لصالحه بنتيجة 15-5، ليفوز بالمباراة 3-2.

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